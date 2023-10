Niegan preclusión a Álvaro Uribe por manipulación de testigos y fraude procesal

El Tribunal Superior de Bogotá decidió este viernes 6 de octubre no precluir la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe por presuntamente haber cometido los delitos de soborno y fraude procesal, esto quiere decir que irá a juicio, convirtiéndose en el primer mandatario en la historia de Colombia en llegar a esa instancia.

“Esta Sala de Decisión del Tribunal ha confirmado la decisión de primera instancia, por medio de la cual se negó la preclusión de la investigación adelantada en contra de Álvaro Uribe Vélez, pero por las causales, los motivos y en los términos expuestos en cada uno de los siete eventos desarrollados”, señaló el magistrado del alto tribunal.

A lo largo de la lectura de la decisión, que duró casi cinco horas, se hizo un recuento uno a uno de los testigos y las contradicciones en el caso. El tribunal le dio plena credibilidad al cuestionado testigo Juan Guillermo Monsalve, pero también dejó claro que no existe prueba alguna en el expediente de que el exmandatario haya dado orden de favorecer a su proceso con testigos.

“Una de las indicaciones que Álvaro Uribe le dio era que él no hacía favores y que los testigos debían decir la verdad, aún si eso lo perjudicaba. De ahí que no esté demostrado aún con la suficiencia probatoria exigida la afirmación de la Fiscalía, más aún si fuese verdad que no fue parte de las AUC, está acreditado que trabajó en la Hacienda Guacharacas, por lo que de ser así resulta posible que hubiese tenido contacto con la familia Uribe y sus actividades, situación que lo convierte en un testigo, calidad que hasta este momento no ha sido discutida”.

¿Qué viene ahora en el caso de Álvaro Uribe?

El fiscal general Francisco Barbosa señaló que se están evaluando inicialmente si continua el fiscal que llevaba el caso, Javier Cárdenas, o por el contrario se resigna el fiscal.

“Es decir, se tendrá que evaluar si hay tiempo suficiente para elaborar o bien una acusación o la decisión que se tenga que tomar y para eso se tendría que determinar si este fiscal que está sería el fiscal competente o es necesario designar otro fiscal delegado ante la corte”, dijo Barbosa.

"Haré frente a la decisión": Álvaro Uribe

El jueves, Uribe en una rueda de prensa aseguró que, aunque es una venganza le hará frente a la situación. Aseguró que nunca le permitieron una versión libre: "(...) no sé de sobornar testigos ni de engañar a la corte toda información que se recogía se mandaba de buena fe a la corte para que la Corte la examinara en ejercicio de su competencia, pero lo que dijeron es que yo enviaba esa información a la corte para engañarla, por favor, ninguno de los testigos en este largo proceso ha podido desvirtuar mi afirmación".

Agregó que recibía con enorme preocupación la decisión "¿Qué sigue?, pues enfrentar esto y me preocupa mucho porque yo mantengo un diálogo sincero sobre los problemas colombianos con mis compatriotas, defiendo estas tesis y hoy me crean otro obstáculo adicional para seguir en esta tarea democrática, pero procuraremos continuarla".

Lo que debe saber del caso contra Álvaro Uribe

Este caso ha sido uno de los casos judiciales con mayor relevancia en los últimos tiempos y tiene como columna vertebral tres nombres: Juan Guillermo Monsalve, Carlos Enrique Vélez y al abogado Diego Cadena. Todo inició en 2012 cuando el expresidente Uribe presentó una denuncia contra el senador Iván Cepeda por un supuesto complot para vincularlo con grupos paramilitares, pero la Corte Suprema se abstuvo de enjuiciarlo y, en su lugar, comenzó a investigarlo.

En agosto de 2020 ordenó el arresto domiciliario del también congresista Uribe mientras avanzaba el proceso judicial. Después, el exmandatario renunció al Senado y su expediente pasó a la Fiscalía. En la primer audiencia en la justicia ordinaria, la juez ordenó la libertad del expresidente y quedó bajo investigación formal.

Cuatro meses después la Fiscalía concluye que la investigación contra Álvaro Uribe no amerita que vaya a juicio y pide archivar el proceso.

El 1 de agosto del 2022, la Fiscalía pidió precluir el caso, por lo que el futuro del expresidente quedó en manos del Tribunal Superior de Bogotá.