Trump recibirá a María Corina Machado tras nuevas excarcelaciones en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá el próximo jueves a la opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, según confirmó un alto funcionario estadounidense a la AFP.

Trump había declarado la semana pasada que estaba “impaciente” por saludar a Machado, quien salió de Venezuela de manera clandestina con apoyo estadounidense para recoger su galardón en Oslo. La opositora dedicó su premio al mandatario norteamericano, aunque este ha mostrado reticencia a contar con ella en una eventual transición política en Venezuela.

Excarcelaciones de presos políticos en Caracas

El encuentro entre Trump y Machado se anuncia tras la madrugada de este lunes, cuando el vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, confirmó la excarcelación de 24 presos políticos en Venezuela. Nueve de ellos se encontraban recluidos en la cárcel La Crisálida y 15 en Rodeo I.

“Además de las 24 excarcelaciones ya confirmadas (a las que hay que agregar las 17 previamente verificadas) en este momento estamos confirmando otras excarcelaciones que también habrían ocurrido esta madrugada”, señaló Himiob en su cuenta de X.

Liberación de ciudadanos italianos

Entre los liberados figuran dos ciudadanos italianos, Alberto Trentini y Mario Burlò, quienes fueron trasladados a la embajada de Italia en Caracas. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, celebró la noticia en X: “Recibo con alegría y satisfacción la liberación de los connacionales Alberto Trentini y Mario Burlò, que se encuentran seguros en la embajada de Italia en Caracas. Hablé con ellos y un avión partió ya desde Roma para traerlos de vuelta a casa”.