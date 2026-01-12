MinDefensa abre agenda en EE. UU. antes de visita del presidente Petro a la Casa Blanca

El Ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, inició este lunes una agenda diplomática en Estados Unidos con altos funcionarios del Gobierno de ese país, con el propósito de consolidar la cooperación bilateral en la lucha contra la criminalidad y los carteles del narcotráfico.

RELACIONADO Colombia busca invertir seis billones de pesos en escudo antidrones para combatir ataques de grupos armados

Según información de la cartera, durante tres días se desarrollarán reuniones estratégicas en las que se diseñarán estrategias conjuntas y se trazará una hoja de ruta para enfrentar de manera contundente las amenazas transnacionales que afectan a ambos países.

Preámbulo a la visita del presidente Petro en febrero

Este recorrido se realiza como antesala a la visita oficial que el Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, llevará a cabo en febrero. Previo al viaje, el Ministro Sánchez sostuvo una reunión virtual con Joseph Humire, Subsecretario para Asuntos Hemisféricos del Departamento de Guerra de Estados Unidos, en la que también participó la Canciller Rosa Villavicencio. En ese encuentro se definieron prioridades y se estableció la agenda de trabajo que se adelantará en territorio estadounidense.

Reuniones estratégicas para fortalecer cooperación internacional

La agenda incluye encuentros con funcionarios del Departamento de Guerra, miembros del Senado encargados de temas de armas e inteligencia, así como representantes de alto nivel de la Casa Blanca. En estas reuniones se presentarán los avances de Colombia en la lucha contra el narcotráfico y se buscará fortalecer la cooperación internacional en aspectos claves como inteligencia, drones y antidrones.

El Ministro Sánchez destacó que, aunque las estrategias de ambos países puedan diferir en algunos enfoques, son complementarias y se orientan a combatir tanto el consumo como la producción de drogas.

El alto funcionario subrayó que el diálogo será siempre la vía para resolver diferencias y avanzar en la consolidación de iniciativas conjuntas, recordando que Colombia es uno de los países que enfrenta con mayor contundencia el problema transnacional del narcotráfico.