¿Cuál será el futuro de Verónica Alcocer? Análisis tras su explosiva entrevista con Noticias RCN

La exprimera dama Verónica Alcocer rompió el silencio por primera vez sobre los señalamientos que le hizo Eva Ferrer.

En entrevista con el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, Alcocer no se guardó nada y se refirió a cada uno de los hechos de los que la han señalado.

Verónica Alcocer rompió el silencio en Noticias RCN

Sin duda, uno de los temas más polémicos es que Ferrer, quien hizo parte del Gobierno Petro, aseguró que la exprimera dama realizó un vuelo a Venezuela a inicios de 2023, del que supuestamente retornó con más de dos millones de dólares en un bolso y droga.

Alcocer negó esta información y precisó que, a diferencia de como se ha creído, ella nunca fue amiga de Ferrer: “No era una persona de confianza, la relación era profesional”.

“Nunca en mi vida he tenido 2.5 millones de dólares. Es falso; es más, el señor Manel Grau ya desmintió esa afirmación (…) Jamás en mi vida he tenido nada que ver con drogas”, declaró la exprimera dama.

Otro punto que no pasó desapercibido fue la relación con el expresidente Petro. Alcocer aseguró que desde el 10 de agosto de 2026 están divorciados después de más de dos décadas.

¿Alcocer dijo la verdad?

El representante a la Cámara, Simón Molina, estuvo en Noticias RCN analizando lo dicho por la exprimera dama.

“No le creo porque todo el mundo sabía de su relación más cercana (con Ferrer) y la propia Verónica se contradice al decir que era una relación laboral, pero que también vivió durante cinco meses en su casa”, cuestionó Molina.

El congresista afirmó que en Medellín llegaron los ‘tentáculos de los Veronicos’, haciendo referencia a los españoles que son cercanos a la exprimera dama.

Frente a la relación de Petro y Alcocer, Molina dijo que las fechas no coinciden, teniendo en cuenta que el expresidente dijo que estaban separados desde hace años, diferente a lo mencionado en la entrevista.

A nivel judicial, el abogado Francisco Bernante explicó que, en caso que se confirme el tráfico de dinero y drogas, podría haber condenas de hasta 50 años de cárcel: “La justicia lo tendrá que establecer”.