Lleva dos días en UCI por proteger a una vecina, presunta víctima de violencia intrafamiliar, en Bogotá

Es motivo de preocupación entre los habitantes del barrio Barrancas, en la localidad de Usaquén, la agresión registrada el sábado, 17 de octubre, contra Vanessa Vera Durán y Eliana Durán.

Según comentó su abogado, Felipe Serpa Granados, en diálogo con Alerta Bogotá, Vanessa fue herida con un arma cortopunzante en el cuello al atender los llamados de auxilio de su vecina, Marta Liliana Berrío.

Esa noche, “hubo un hurto”, que tuvo a los vecinos tratando de esclarecer el tema hasta las 11:00 de la noche. “La discusión (en casa de Berrío) comenzó después de lo ocurrido y”, junto a su pareja, Keiner Alberto Marrugo, parecían ser los únicos que no mostraron interés “en el tema”.

Vanessa fue agredida cuando trató de defender a su vecina:

Mientras trataban de esclarecer el hurto junto a otros habitantes del edificio, Vanessa y Eliana escucharon los gritos de Marta. Entonces, se presentaron en la entrada a su apartamento y tocaron la puerta:

En palabras de su abogado, “ella estaba interviniendo en un presunto caso de violencia intrafamiliar. (junto con Eliana) Golpearon a la puerta de este sujeto, para ver qué sucedía, porque, según testigos, su compañera, la señora Marta Liliana Berrío, empezó a gritar desesperada pidiendo auxilio”.

Keiner Alberto Marrugo abrió la puerta y, aunque Vanessa y Eliana preguntaron por Marta, no llegaron a verla. En cambio, tuvieron que evadir a su pareja sentimental, cuando trató de agredirlas, pero solo Eliana tuvo suerte:

"Intenta mirar dónde está la señora, qué sucede, y este tipo, Keiner Alberto Marrugo Leyva, quien está plenamente identificado como el agresor por varios testigos y por cámaras de video, le pega una puñalada en el cuello, el cuchillo queda enterrado en la herida y (Marrugo Leyva) emprende la huida con su familia".

El abogado de Vanessa advierte que Marrugo Leyva huyó en compañía de dos menores de edad:

Tras el ataque, Marrugo Leyva habría amenazado a dos menores de edad que se encontraban en el inmueble para acompañarlo en su huida. Desde entonces no ha vuelto a saberse nada sobre él, pero, se cree, que sigue en la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá.

Mientras, Vanessa lucha por su vida. Su abogado indicó que "el parte médico es reservado. Yo estuve, personalmente, en la clínica todo el sábado y no logramos obtener un diagnóstico. Se vio comprometida su tráquea, tuvieron que reconstruirla, y sus cuerdas vocales. Perdió demasiada sangre. El sábado seguían haciéndole transfusiones (…) y lo más grave es que habría sufrido un paro".

Además, hizo un llamado a las autoridades, a buscar y encontrar a Marrugo Leyva para verificar el estado de las menores a las que habría obligado a salir del inmueble y llevarlo ante a justicia.