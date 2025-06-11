Andrés Calle envió a la Corte Suprema solicitud para revocar su medida de aseguramiento

El expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, presentó una solicitud formal ante la Corte Suprema de Justicia para revocar la medida de aseguramiento que lo mantiene privado de la libertad en la cárcel La Picota.

La petición fue conocida por Noticias RCN y representa un nuevo intento del congresista por recuperar su libertad mientras enfrenta investigaciones por presunta corrupción.

La defensa de Calle envió un documento de 57 páginas dirigido al magistrado Jorge Emilio Caldas, ponente en la investigación y miembro de la sala de primera instancia de la Corte Suprema.

Este magistrado fue asignado recientemente al expediente para adelantar la etapa de juicio contra el expresidente de la Cámara.

Según la investigación judicial, Andrés Calle habría recibido millonarias coimas junto con el expresidente del Senado, Iván Name. La cifra que habrían recibido asciende a 4.000 millones de pesos, supuestamente para promover las reformas del presidente Gustavo Petro.

Estos hechos estarían relacionados con el escándalo de corrupción conocido como el saqueo a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

El principal argumento de la defensa de Calle se basa en su renuncia al Congreso presentada en octubre pasado. Sus abogados alegan que, al no ser ya congresista, no podría cometer nuevos ilícitos relacionados con su cargo legislativo.

Adicionalmente, la defensa sostiene que Calle cuenta con arraigo suficiente para permanecer en libertad durante el proceso judicial.

¿Qué sigue para Andrés Calle tras su renuncia al Congreso?

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que el expresidente de la Cámara solicita la revocatoria de su medida de aseguramiento. El alto tribunal ha negado en varias oportunidades anteriores peticiones similares presentadas por su defensa.

Sin embargo, el momento procesal actual es diferente, dado que el caso se encuentra en una etapa determinante: el inicio formal del juicio.

La solicitud será evaluada en las próximas horas por la sala de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia, que deberá definir si procede o no la liberación de Andrés Calle.

Mientras tanto, el expresidente de la Cámara permanece recluido en la cárcel La Picota de Bogotá, a la espera de la decisión judicial que definirá su situación procesal durante el desarrollo del juicio en su contra.