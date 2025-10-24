CANAL RCN
Colombia

Andrés D.C. y Andrés Carne de Res volvieron a abrir sus puertas tras suspensión de la SIC

El cierre se ordenó “tras detectar incumplimientos graves que” representaban “riesgos inminentes para la vida" de trabajadores y consumidores.

Foto: SIC
Foto: SIC

Noticias RCN

octubre 24 de 2025
07:53 p. m.
Luego de que la Superintendencia de Industria y Comercio ordenara a los restaurantes Andrés D.C., en Bogotá, y Andrés Carne de Res, en Chía, suspender sus servicios y actividades económicas “tras detectar incumplimientos graves que” representaban “riesgos inminentes para la vida, la salud y la seguridad de los consumidores, trabajadores y visitantes” de sus establecimientos, la sociedad INMACULADA GUADALUPE Y AMIGOS S.A.S., propietaria de los restaurantes de la cadena, informó que este viernes, 24 de octubre, reabrirán al público:

“Nos complace informar a la opinión pública, a nuestros comensales, amigos y aliados que, hemos cumplido satisfactoriamente con todos los requerimientos de la Superintendencia de Industria y Comercio, reafirmando así nuestro compromiso con la seguridad de nuestros trabajadores y comensales, y con la mejora continua de nuestras operaciones. Así, pues, partir de hoy, se restablecen las operaciones en nuestras sedes de Bogotá, Andrés DC, y de Chía, Andrés Carne de Res”, se lee en un comunicado, compartido a través de sus redes sociales.

La noche del viernes, únicamente, funcionará el servicio de bar:

En el texto, la compañía informó que en la noche del viernes retomarán sus servicios de bar y discoteca, pero, los comensales tendrán que esperar hasta el día sábado para acceder a los platos del menú:

“Esta noche, ambas sedes tendrán habilitado únicamente el servicio de bar. A partir de mañana, todas las operaciones —incluyendo cocina y bar— volverán a funcionar con completa normalidad. Agradecemos profundamente la solidaridad y el respaldo de nuestros comensales, amigos y aliados durante este proceso”.

¿Qué riesgos encontró la SIC en su visita a los establecimientos de la cadena?

De acuerdo con la SIC, en visitas administrativas de inspección realizadas los días 10 y 11 de septiembre del 2025 a las sedes de Chía y Bogotá, se encontraron “deficiencias críticas en las instalaciones eléctricas y de gas combustible, entre ellas conductores eléctricos expuestos a daños físicos, deficiencias en tableros de distribución, ausencia de sistemas de protección contra sobrecargas, falta de ventilación adecuada en zonas con presencia de gas combustible, uniones sin protección anticorrosiva y ausencia de dispositivos de seguridad exigidos por los reglamentos técnicos”.

Dichas condiciones parecían representar un riesgo potencial de incendio, explosión o intoxicación; por lo que la sociedad INMACULADA GUADALUPE Y AMIGOS S.A.S. tuvo que corregir las deficiencias y presentar pruebas que acreditaran el cumplimiento de los reglamentos técnicos para la reapertura.

