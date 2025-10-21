CANAL RCN
Colombia

La SIC ordenó cerrar temporalmente establecimientos de Andrés D.C por supuestos riesgos en instalaciones eléctricas

La empresa tendrá que presentar pruebas de que cumple con los reglamentos técnicos.

Andrés DC.
Andrés DC. Foto: Andrés DC.

Noticias RCN

octubre 21 de 2025
07:47 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Superintendencia de Industria y Comercio abrió cuatro investigaciones y aplicó medidas preventivas contra la empresa dueña de los restaurantes Andrés Carne de Res en Chía y Andrés D.C. en Bogotá por presuntas fallas graves en las instalaciones eléctricas y de gas de los establecimientos.

Ministerio del Trabajo ordenó paralizar actividades en Andrés Carne de Res
RELACIONADO

Ministerio del Trabajo ordenó paralizar actividades en Andrés Carne de Res

Las irregularidades fueron detectadas durante visitas de inspección realizadas el 10 y 11 de septiembre de 2025. Según la entidad, los problemas representan un riesgo para la salud y seguridad de clientes, trabajadores y visitantes.

Andrés D.C. tendrá que demostrar que cumple con reglamentos técnicos y corregir fallas

Por esta razón, la SIC ordenó “suspender de inmediato la prestación de servicios y actividades económicas incluyendo las de restaurante, bar, bailadero, actividades artísticas, preparación y venta de alimentos y bebidas, y cualquier otro espectáculo o evento, mediante el cierre total de los establecimientos de Chía y Bogotá”.

Revelan de cuánto es la indemnización que recibirá Laura Villamil por grave accidente en Andrés Carne de Res
RELACIONADO

Revelan de cuánto es la indemnización que recibirá Laura Villamil por grave accidente en Andrés Carne de Res

La empresa deberá presentar pruebas de que cumple con los reglamentos técnicos y corregir las fallas encontradas para poder levantar las medidas preventivas impuestas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Según la SIC, estas acciones buscan eliminar los riesgos que afectan la seguridad de clientes, trabajadores y visitantes.

La entidad recordó que incumplir los reglamentos técnicos o desobedecer sus órdenes puede generar multas de hasta dos mil salarios mínimos.

Las medidas fueron notificadas este lunes en la tarde, por lo que desde hoy los establecimientos no pueden abrir al público.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Brasil

Colombiano aprendió a utilizar las redes sociales para encontrar a su hijo perdido en Brasil

Bogotá

VIDEO | Así se vería la nueva calle 13: la megaobra en Bogotá que beneficiaría a millones

Gustavo Petro

Denuncian a Petro ante la CPI por supuestos nexos con narcotráfico, alianzas con el régimen de Maduro y más

Otras Noticias

Donald Trump

Trump dice que está preparando ataques contra el narcotráfico en tierra

Luego de haber realizado el primer ataque contra una embarcación en el Pacífico, la administración Trump dijo que es hora de perseguir a los cárteles por tierra.

Masterchef Celebrity Colombia

¡Lágrimas y conmoción en MasterChef Celebrity Colombia 2025! Este fue el nuevo participante eliminado

Tras un nuevo reto que generó todo tipo de emociones, los chefs tomaron una decisión y quedó conformado el top 9 de MasterChef Celebrity Colombia 2025.

Invima

Invima alerta por reconocido desinfectante falsificado que podría poner en riesgo la salud

Copa BetPlay

¿Cuándo se jugarán los clásicos entre Atlético Nacional y América de Cali en semifinales de Copa BetPlay?

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 22 de octubre de 2025