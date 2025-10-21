La SIC ordenó cerrar temporalmente establecimientos de Andrés D.C por supuestos riesgos en instalaciones eléctricas

La Superintendencia de Industria y Comercio abrió cuatro investigaciones y aplicó medidas preventivas contra la empresa dueña de los restaurantes Andrés Carne de Res en Chía y Andrés D.C. en Bogotá por presuntas fallas graves en las instalaciones eléctricas y de gas de los establecimientos.

RELACIONADO Ministerio del Trabajo ordenó paralizar actividades en Andrés Carne de Res

Las irregularidades fueron detectadas durante visitas de inspección realizadas el 10 y 11 de septiembre de 2025. Según la entidad, los problemas representan un riesgo para la salud y seguridad de clientes, trabajadores y visitantes.

Andrés D.C. tendrá que demostrar que cumple con reglamentos técnicos y corregir fallas

Por esta razón, la SIC ordenó “suspender de inmediato la prestación de servicios y actividades económicas incluyendo las de restaurante, bar, bailadero, actividades artísticas, preparación y venta de alimentos y bebidas, y cualquier otro espectáculo o evento, mediante el cierre total de los establecimientos de Chía y Bogotá”.

RELACIONADO Revelan de cuánto es la indemnización que recibirá Laura Villamil por grave accidente en Andrés Carne de Res

La empresa deberá presentar pruebas de que cumple con los reglamentos técnicos y corregir las fallas encontradas para poder levantar las medidas preventivas impuestas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Según la SIC, estas acciones buscan eliminar los riesgos que afectan la seguridad de clientes, trabajadores y visitantes.

La entidad recordó que incumplir los reglamentos técnicos o desobedecer sus órdenes puede generar multas de hasta dos mil salarios mínimos.

Las medidas fueron notificadas este lunes en la tarde, por lo que desde hoy los establecimientos no pueden abrir al público.