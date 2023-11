Andrés Forero denunciará ante la Comisión de Ética a David Racero por decirle “ladrón”

No cesan los pleitos en el Congreso de la República durante la discusión de la reforma a la salud. Este martes 7 de noviembre, se debatieron y aprobaron en la Cámara de Representantes más del 50% de los artículos del proyecto.

La plenaria que se mantuvo por más de cinco horas, sobre las 7:30 de la noche tuvo que ser nuevamente aplazada por falta de quórum. Frente a este recurrente panorama, el expresidente de la Cámara, David Racero y el representante del Centro Democrático, Andrés Forero, protagonizaron una acalorada discusión, tras las palabras de Racero:

"Esta es la 10 sesión en donde hay que levantar la votación por falta de quórum, promovido por el Centro Democrático y Cambio Radical, que se salen continuamente de la plenaria burlándose de la Cámara y del país, de los colombianos y colombianas. Por qué no dan la cara. Ustedes se están robando la plata, vienen y hacen videos para las redes, pero no hacen debates con argumentos".

Frente a estos señalamientos, Forero no solo le pidió a Racero que ofreciera disculpas a las bancadas de Cambio Radical y Centro Democrático, sino que también señaló que lo denunciará ante la Comisión de Ética.

En contexto: Debate de la reforma a la salud terminó con acalorada discusión entre Andrés Forero y David Racero

Andrés Forero exigió excusas de David Racero

En medio de su intervención, el representante Forero le envió un claro mensaje al expresidente de la Cámara:

"Yo si puedo decir que yo nunca he sido ladrón, representante Racero. Que usted haya estado en la presidencia de esta corporación y que el señor Mayorga haya asistido a una reunión bastante exclusiva donde estaba la exministra Carolina Corcho, eso no tiene ninguna investigación".

Señor Racero ya que usted está tratando de denunciarnos y hablar mal de nosotros, yo si le pido que, ojalá antes que tenga que intervenir en la Comisión de Ética de esta corporación, usted le pida excusas a la bancada de Cambio Radical y Centro Democrático, por su incomprensible comportamiento el día de ayer.

Forero denunciaría esta tensa situación que se generó la noche del 7 de noviembre, cuando nuevamente se levantó la plenaria de la discusión de la reforma a la salud.

¿Cuál fue la razón de la discusión en el Congreso?

De acuerdo con Andrés Forero, "ayer el Gobierno estaba teniendo problemas para articular a su coalición para aprobar la reforma, incluso integrantes del Partido Liberal estaban en contra de votar un proyecto que no tiene aval fiscal. Ante esa situación, el Centro Democrático y Cambio Radical, que son de oposición, decidieron no ser los tontos útiles del Gobierno y no hacerle quórum para que avanzara".

El señor Racero empieza a decirnos ladrones por utilizar este mecanismo que él usaba cuando era oposición.

Ha sido aprobado un 55% de la reforma, pero faltan los artículos más complejos. El Gobierno quiere que se vote hoy, pero nosotros creemos que no se debería porque ayer cuando se cayó el quorum fue cunado estábamos en sesión informal. Pero si opinamos que como van las coas, con ese proyecto de ley van a acabar con el sistema de salud tal y como lo conocemos.