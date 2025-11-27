CANAL RCN
Colombia

Fiscalía radicó escrito de acusación contra el exdirector del Dapre, Carlos Ramón González

El exfuncionario asilado en Nicaragua es señalado de presuntamente haber dado la orden de sobornar a congresistas para aprobar reformas.

Fiscalía radicó escrito de acusación contra el exdirector del Dapre, Carlos Ramón González
Foto: @SenadoGovCo.

Noticias RCN

noviembre 27 de 2025
02:31 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas, la Fiscalía confirmó que radicó el escrito de acusación contra el exdirector del Dapre y prófugo de la justicia, Carlos Ramón González, por el entramado de corrupción de la UNGRD.

Carlos Ramón González tiene vigente una circular roja de Interpol para ser capturado por su presunta participación como coordinador de los supuestos sobornos que se habrían a Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Senado y Cámara, respectivamente, para aprobar reformas en el Congreso.

Noticia en desarrollo… Más información, en breve.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cauca

Ataque sicarial contra teniente coronel en Popayán: esto se sabe

Cali

Gobernadora del Valle y alcalde de Cali siguen buscando opciones para poner en marcha el Tren de Cercanías

Nicolás Petro

¿En qué va el caso contra Nicolás Petro por lavado de activos y enriquecimiento ilícito?

Otras Noticias

Artistas

Paola Jara presumió su figura a solo unos días de dar a luz: "Así vamos"

La cantante de música popular mostró cómo avanza en su proceso de recuperación postparto.

Millonarios

Millonarios empieza a limpiar el vestuario: salida del primer extranjero

Millonarios anunció la salida de uno de sus jugadores extranjeros que aún tenía contrato.

Ecopetrol

¿Sanción a Ricardo Roa afecta a Ecopetrol? Esto dicen expertos

Estados Unidos

Famosa chef e influencer confirmó el fallecimiento de una de sus gemelas recién nacidas

Animales

Hábitos que podrían prolongar la vida de las mascotas, según científicos