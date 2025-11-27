Fiscalía radicó escrito de acusación contra el exdirector del Dapre, Carlos Ramón González

En las últimas horas, la Fiscalía confirmó que radicó el escrito de acusación contra el exdirector del Dapre y prófugo de la justicia, Carlos Ramón González, por el entramado de corrupción de la UNGRD.

Carlos Ramón González tiene vigente una circular roja de Interpol para ser capturado por su presunta participación como coordinador de los supuestos sobornos que se habrían a Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Senado y Cámara, respectivamente, para aprobar reformas en el Congreso.

Noticia en desarrollo… Más información, en breve.