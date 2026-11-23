Las autoridades dieron a conocer que un hombre que publicó mensajes amenazantes contra el expresidente Gustavo Petro aceptó su responsabilidad.

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Este caso se centra en Juan David Betancourt Morales, quien aceptó el delito de instigación a delinquir. Los hechos se remontan al periodo de febrero a mayo de 2025, tiempo en el cual Petro ejercía como mandatario.

Los mensajes fueron de 2025

Las autoridades registraron al menos cinco contenidos amenazantes que publicó en una red social. Para la Fiscalía, este comportamiento resultó siendo un contexto de violencia digital.

Al final, Betancourt aceptó su responsabilidad en medio de un proceso de concertación con quien representó al expresidente. Así las cosas, le ofreció disculpas públicas por la misma red social en la que publicó los mensajes.

Sumado a ello, extendió sus disculpas a través de una carta de desagravio y se comprometió a no volver a amenazar por redes sociales. Gracias a esta solución y al principio de oportunidad presentado por la Fiscalía, que fue avalado por un juez, no hubo decisiones penales contra este hombre.

Las disculpas de este hombre

Durante la audiencia, Betancourt se pronunció: “Quiero expresar sinceramente mi arrepentimiento por las publicaciones que fueron realizadas, entiendo que las expresiones pudieron afectar a la víctima y debí haber actuado con mayor prudencia (…) Manifiesto mi compromiso de no reincidir en este tipo de situaciones”. La cuenta original fue eliminada y, por ende, no están visibles las publicaciones.

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El fiscal, por su parte, recalcó los hechos de arrepentimiento presentados por este hombre, puntualmente la carta y un video publicado en redes sociales con sus disculpas.

“Hemos presenciado un ejercicio en el que una persona reconoció públicamente la conveniencia de sus expresiones y manifestó su voluntad de actuar de manera correcta. Mientras que, quien se consideró afectado, aceptó las disculpas y expresó su disposición a superar este conflicto”, destacó la jueza sobre la forma en la que culminó este caso.