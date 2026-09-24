Anuncian alianza con la Aerocivil para implementar nuevos procedimientos y rutas en el espacio aéreo

La Aeronáutica Civil de Colombia anunció este jueves un acuerdo de cooperación técnica con Airbus y Avianca para desarrollar estudios relacionados con la seguridad operacional del nuevo espacio aéreo de Bogotá.

El acuerdo fue presentado durante una reunión de trabajo en la que participaron el director general de la Aerocivil, Arnaud Penent D’Izarn; representantes de Airbus, encabezados por su presidente en Colombia, Fernando Caro, y delegados de Avianca.

La iniciativa busca analizar los posibles riesgos asociados a la nueva configuración del espacio aéreo de la capital antes de que entren en funcionamiento nuevas rutas o procedimientos. De acuerdo con la entidad, cada modificación deberá pasar por una evaluación de seguridad operacional.

Evaluarán riesgos y medidas de mitigación

Los estudios contemplados en el acuerdo tendrán como objetivo identificar posibles peligros, analizar los riesgos y establecer medidas para reducirlos, tomando como referencia los lineamientos de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

En este proceso se tendrán en cuenta factores como el volumen de tráfico aéreo y la carga de trabajo de pilotos y controladores.

La Aerocivil explicó que Bogotá enfrenta condiciones particulares debido al crecimiento de sus operaciones aéreas, tanto nacionales como internacionales, además de su ubicación en una zona de terreno montañoso y las variaciones meteorológicas que pueden presentarse en la región.

Por esta razón, cualquier modificación en las rutas o procedimientos deberá analizarse considerando su impacto sobre el funcionamiento integral del sistema aéreo.

La cooperación técnica podría tener una segunda etapa en Medellín, según informó la autoridad aeronáutica.

Airbus y Avianca aportarán experiencia técnica

El convenio también incluye el intercambio de metodologías, herramientas y buenas prácticas destinadas a fortalecer las capacidades de la Aerocivil en materia de gestión del espacio aéreo.

En el marco de la cooperación, Airbus aportará su conocimiento técnico, mientras que Avianca contribuirá con la experiencia derivada de su operación como aerolínea.

La Aerocivil aclaró que los estudios tendrán un carácter consultivo. Esto significa que la autoridad aeronáutica mantendrá la facultad de analizar las recomendaciones y decidir si las adopta, modifica o descarta.

Asimismo, será la Aerocivil la encargada de tomar la decisión definitiva sobre la implementación del nuevo espacio aéreo.

Agenda de cooperación hasta 2030

Durante el encuentro también se avanzó en una agenda de cooperación entre la Aerocivil y Airbus para el periodo 2026-2030.

Esta hoja de trabajo contempla asuntos relacionados con el mantenimiento aeronáutico, la formación de talento, el desarrollo de combustibles sostenibles para la aviación y las capacidades satelitales. Los temas serán desarrollados mediante mesas técnicas entre las partes.