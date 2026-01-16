Se registraron cambios importantes en direcciones y mandos de la Policía Nacional: así quedó

La Policía Nacional realizó el Primer Encuentro de Comandantes, un espacio que reunió a cerca de 230 oficiales responsables de la seguridad ciudadana en todo el territorio nacional.

Este encuentro sirvió para ratificar la unidad institucional, así como para evaluar los resultados operativos alcanzados durante 2025.

Entre los balances presentados se destacaron la incautación de más de 850 toneladas de estupefacientes, la destrucción de más de 3.100 laboratorios para el procesamiento de drogas y la reducción de delitos de alto impacto, como el feminicidio y el hurto en todas sus modalidades.

En este escenario, la institución señaló que los retos actuales exigen liderazgo estratégico, conocimiento operativo, visión integral y unidad de criterio policial.

Anuncian cambios en la cúpula de la Policía Nacional

En el marco de este encuentro, la Policía Nacional anunció una serie de ajustes en su estructura de mando, tanto en direcciones estratégicas como en policías metropolitanas y departamentos de Policía.

Estas decisiones, adoptadas con base en perfiles, capacidades y experiencia, buscan fortalecer los territorios y mejorar la efectividad operativa.

En este sentido, ahora la hoja de ruta institucional estará enfocada en la contención de delitos priorizados como el narcotráfico, el homicidio y la extorsión, apoyada en una intervención policial articulada con las autoridades gubernamentales.

Asimismo, la institución reafirmó su papel como garante de la democracia y señaló que, en este espacio, se establecieron las prioridades de seguridad para la protección de los candidatos y el normal desarrollo de los procesos electorales previstos para los meses de marzo y mayo.

¿Cómo quedó conformada la nueva cúpula de la Policía?

En cuanto a la nueva conformación de la cúpula policial, y de acuerdo con la antigüedad institucional, los cargos quedaron de la siguiente manera:

El director general de la Policía Nacional es el general William Oswaldo Rincón Zambrano, mientras que la Subdirección General quedó en cabeza del mayor general Arnulfo Rosemberg Novoa Piñeros.

La Unidad Nacional Policial para la Edificación de la Paz (UNIPEP) será dirigida por la brigadier general Sandra Patricia Pinzón Camargo, y la Inspección General estará a cargo del brigadier general Hernán Alonso Meneses Gelves.

El Jefe Nacional del Servicio de Policía (JESEP) será el brigadier general Wharlinton Iván Gualdrón Gualdrón, y la Dirección Logística y Financiera (DILOF) quedó bajo el mando del brigadier general Herbert Benavidez Valderrama.

La Región N.° 4 de Policía será comandada por el brigadier general Henry Yesid Bello Cubides, mientras que la Policía Metropolitana de Bogotá estará a cargo del brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano.

En otras designaciones, el brigadier general William Quintero Salazar asumió como comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga y Región N.° 5 (E); el brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea quedó al frente de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural (DICAR); y el brigadier general Gelver Yesid Peña Araque fue designado comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena y Región N.° 8 (E).

La Dirección de Educación Policial (DIEPO) será liderada por la brigadier general Yurian Jeannette Romero Murte, mientras que la Dirección de Bienestar Social y Familia (DIBIE) quedó a cargo de la brigadier general Claudia Susana Blanco Romero.

En Cali, la Policía Metropolitana será comandada por el brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza, y la Dirección de Talento Humano (DITAH) estará bajo la responsabilidad del brigadier general Andrés Fernando Serna Bustamante.

Por su parte, la Dirección de Protección y Servicios Especiales (DIPRO) será liderada por el brigadier general Óscar Mauricio Rico Guzmán, y la Policía Metropolitana de Barranquilla quedó en manos del brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez.

Cambios en unidades nacionales y departamentales

En las unidades nacionales, la Dirección de Incorporación (DINCO) será comandada por el coronel Luis Carlos Romero Galvis; la Dirección de Infraestructura (DIFRA) por el coronel Amaury Lynsay Aguilera López; y la Dirección de Tránsito y Transportes (DITRA) por el coronel Jair Alonso Parra Archila.

En el ámbito departamental y metropolitano, se confirmaron los siguientes nombramientos: el coronel Oscar Leonel Ochoa Sánchez en la Policía Metropolitana de Pereira; el coronel Elkin Jesús Corredor Rueda en la Policía Metropolitana de Villavicencio; el coronel Édgar Fernando López González en la Policía Metropolitana de Ibagué; el coronel Javier Alberto Duarte Reyes en el Departamento de Policía Huila; y el coronel John Anderson Vargas Izao en el Departamento de Policía Tolima.

Asimismo, el coronel Édgar Bernardo Moreno Ossa asumió el Departamento de Policía La Sabana; el coronel Nelson Eduardo Zambrano Esguerra el Departamento de Policía Meta; el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda el Departamento de Policía Bolívar; y el coronel Alexander Martín Eljadue el Departamento de Policía Magdalena.

Los ajustes continúan con el coronel Carlos Mario Bustamante Bermúdez en el Departamento de Policía Quindío; el coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval en el Departamento de Policía Atlántico; el coronel Salomón Bello Reyes en el Departamento de Policía Guajira; el coronel Fernando Guzmán Ramos en el Departamento de Policía Córdoba; el coronel Henry Alexander Leal Velásquez en el Departamento de Policía Guaviare; y el coronel Gustavo Andrés Henao Saenz en el Departamento de Policía Guainía.