En cumplimiento con el fallo de la Procuraduría, la Cámara de Representantes ya hizo efectiva la suspensión de la congresista del Pacto Histórico, Luz Verónica Estrada, por el tema de los diplomas falsos.

A la representante por Antioquia le descubrieron que sus títulos eran falsos. Esto, después de una sesión en la que tuvo un choque con el canciller Omar Bula.

Los diplomas falsos y el escándalo

Tras esto, se supo que el diploma de Ingeniería de Minas y Metalurgia supuestamente expedido por la Universidad Nacional era falso. La firma de la decana de ese momento, noviembre de 2021, no era la verdadera y en los registros tampoco hay información de que haya cursado el programa.

El tema no quedó ahí, dado que se supo que habría falsificado el diploma de bachiller. También se investiga otro documento de la Facultad de Ingeniería de Minas de Antioquia que sería falso.

Su partido, el Pacto Histórico, le solicitó la renuncia para que pudiese atender los requerimientos de la justicia. Sin embargo, la representante no lo hizo, se pronunció sin extenderse y anunció que ya tenía abogado.

¿Qué pasará con la curul?

La Procuraduría tomó cartas en el asunto y la suspendió provisionalmente en un periodo de tres meses. Para el Ministerio Público, el hecho de que ella siguiera ejerciendo como congresista “podría posibilitar una interferencia en el trámite de la investigación”.

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Volviendo a la resolución de la Cámara, el documento está firmado por el presidente Nicolás Barguil, el segundo vicepresidente Erick Adrián Velasco y el secretario general Miguel Ángel Sánchez.

Por ahora, no será llamada la siguiente persona en la lista del Pacto Histórico. El motivo radica en que la suspensión es temporal y no definitiva aún. Dependiendo de las decisiones que las autoridades tomen, podría haber otras novedades en este caso.