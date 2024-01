Arbey Trujillo, saliente director de los bomberos revela los males que aqueja la institución

La crisis ambiental por los incendios forestales de las ultimas semanas dejaron entrever otra crisis que silenciosa estaba creciendo al interior de uno de los cuerpos más importantes de nuestro país; hablamos de los bomberos. Solo hay que echar un vistazo a la cantidad de directores que han pasado durante el gobierno del presidente Petro: en total cuatro, y está próximo a llegar el quinto.

Precisamente el saliente, el capitán Arbey Trujillo quien ya presentó su carta de renuncia al ver que le están buscando reemplazo, reveló muchos de los males que aquejan a esta institución, uno de ellos el recorte de presupuesto, por lo que él dice, falta de ejecución de anteriores direcciones.

No obstante, en charla con la Revista Semana, Trujillo contó que hay razones que van mucho más allá. "Me imagino que hay intereses políticos para tomarse la dirección, pero no me interesa. Lo que hice está a disposición de los entes de control, pueden revisar, no me han notificado una sola investigación".

La crisis además pasaría por la falta de información, que según el propio presidente. Tienen algunos alcaldes sobre cómo funciona el cuerpo de bomberos.

"Todo alcalde debe saber que el sistema de emergencias funciona así: en primer lugar actúa el municipio, si es sobrepasado actúa el departamento y si este es sobrepasado actúa la nación. Tiene una lógica este procedimiento establecido por ley: no desordenar la acción y poderla llevar a todo el país", se lee en el trino.

La Nación no tiene bomberos

Precisamente en esta misma línea el Ministro del Interior envío un mensaje a los alcaldes, porque es ahí en la falta de convenios donde dice él radica el primer error.

"En Colombia sólo 28 municipios tienen bomberos oficiales y sólo 29 municipios han hecho convenios con bomberos voluntarios. Le pedimos a los señores alcaldes acercarse rápidamente y el cumplimiento de sus tareas entrar en contacto con los bomberos de su municipio o de los municipios vecinos para tener algún grado de coordinación y apoyarlos con recursos para la primera respuesta”.

Seguramente esta tragedia ambiental dejará muchas lecciones a futuro sobre la estructuración de la respuesta a las emergencias y sobre la importancia de los bomberos. Por ello, desde ya surge una propuesta en el congreso para que haya un servicio militar obligatorio en el cuerpo de bomberos.

Hace una semana, la procuraduría hizo un llamado al gobierno nacional para que atienda las urgencias que tienen los cuerpos de bomberos en todo el país por lo que denominó una "sequía presupuestal".

A propósito de la procuraduría, Noticias RCN conoció que Lourdes del Socorro Peña, cuya hoja de vida fue publicada para ser la nueva directora nacional de bomberos, tiene una investigación abierta en el ministerio público cuando se desempeñaba como alcaldesa encargada de ciénaga magdalena por presuntas irregularidades en la ejecución del PAE.