Fiscalía archivó la indagación que cursaba contra el ministro Guillermo Jaramillo

Noticias RCN conoció en exclusiva que el pasado 30 de julio, la Fiscalía archivó la indagación que cursaba contra el entonces jefe de campaña al Senado del Pacto Histórico y actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

El proceso contra Jaramillo tenía que ver con la contratación de servicios aéreos de la empresa relacionada con alias Caco, quien fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico.

¿Por qué se le abrió indagación a Jaramillo?

Cabe recordar que la Corte Suprema había encontrado méritos suficientes para la compulsa de copias contra Jaramillo. Sin embargo, la Fiscalía tomó esta decisión que ha sido cuestionada.

“No encuentra el despacho, que, desde el punto de vista estrictamente objetivo, se pueda señalar al aforado como ejecutor de alguna de las conductas puestas en conocimiento que pueda corresponder a la descripción del delito financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas”, enfatizó el ente acusador.

La indagación se remonta a la denuncia que hizo en 2023 el representante Hernán Cadavid. Los hechos se habrían dado cuando el ministro ejerció como gerente de campaña.

Al parecer, habría permitido el traslado de candidatos del Pacto Histórico en las avionetas de la empresa Sociedad Aérea de Ibagué - SADI, la cual estuvo bajo la gerencia de Carlos Eduardo Restrepo Osorio, conocido como alias Caco.

Las consideraciones de la Fiscalía

Frente a este hombre, la Fiscalía indicó: “Lo cierto es que, si bien existió un proceso en EE. UU. por narcotráfico ocurridos en mayo de 2021, como afirmó el denunciante, de esa circunstancia no emerge que a la campaña del Senado del partido Pacto Histórico, hubieran ingresado aportes en especie de fuentes prohibidas”.

Otro punto importante mencionado por la entidad es que 'Caco' nunca fue designado para pilotar las aeronaves.

Cadavid sostuvo que los aportes en especie no habrían sido reportados a la autoridad judicial. Para la Fiscalía, sí hubo contratación con la empresa en cuestión, pero esta información habría sido reportada correctamente.

“La Sociedad Aérea de Ibagué S.A.S. a través de misiva del 21 de febrero de 2024, indicó que en los requisitos de la empresa aparece que se celebró un contrato de fletamento de aeronave con la coalición Pacto Histórico”, concluyó el ente acusador.

La decisión ha sido cuestionada. Una de las personas que la criticó fue el penalista Francisco Bernate: “Nótese como sin mayor investigación se procede a archivar las diligencias, siendo necesario que se determine si esta avioneta ingresó a la campaña violando algún tipo de control (…) Es precipitado”.

De igual forma, el representante Cadavid se pronunció y solicitó que el proceso se vuelva a abrir. Además, pidió que la fiscal Marlene Orjuela sea investigada.