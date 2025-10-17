Archivos del DAS serían públicos tras firma de decreto que desclasifica y levanta las resevas

En las últimas horas, durante el acto de reconocimiento de responsabilidad y ofrecimiento de perdón al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, tras una acción ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el presidente Gustavo Petro firmó un decreto que permite acceder a los archivos del extinto DAS.

De acuerdo con el jefe de Estado, el decreto permitiría que los documentos sean revisados públicamente:

Desclasifica y levanta la reserva de los archivos de inteligencia contrainteligencia y gasto reservados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Desclasificación de archivos del DAS no será en junio

El jefe de Estado firmó un decreto para desclasificar la reserva de archivos de inteligencia del extinto DAS. “Esto es público para observaciones en el Archivo General de la Nación”.

La desclasificación de los archivos del DAS comienza ahora, no es hasta junio.

El mandatario enfatizó que las reservas de los expedientes comenzarían “ahora”. Al mismo tiempo, señaló que hay una serie de procesos para llevar a cabo la desclasificación de los archivos.

¿Qué significa la desclasificación de los archivos del DAS?

Al oficializarse el levantamiento de las reservas de los archivos del DAS, las víctimas podrán acceder a información recopilada y almacenada por el extinto organismo.

Se conoció que hay 57.544 cajas de documentos que se encuentran en el Archivo General de la Nación que deberán pasar por un comité para llevar a cabo un proceso en el que se filtrarán los datos de los expedientes.

“Hay todo un proceso de ordenamiento por anonimación, o sea que hay un comité porque hay nombres que no deben aparecer, pero no deben ser los nombres de los culpables, sino por otras razones que están también regidas”, dijo el presidente.