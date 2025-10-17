CANAL RCN
Colombia

Ordenan al presidente Petro disculparse y hacer curso de género por comentario sobre “cerebro y clítoris”

El mandatario habría incurrido en una falta el pasado 15 de septiembre en el consejo de ministros en el que lanzó un comentario contra las mujeres y la comunidad LGBTIQ+.

Ordenan al presidente Petro disculparse y hacer curso de género por comentario sobre “cerebro y clítoris”
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 17 de 2025
03:36 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El pasado 15 de septiembre, durante el consejo de ministros televisados, el presidente Gustavo Petro hizo un comentario en vivo que fue demandado por una mujer, identificada como Tatiana Echavarría Arango, quien, junto a su hija menor de edad, veía la transmisión.

Una mujer libre hace lo que quiera con su clítoris y con su cerebro, y si sabe acompasarlo, será una gran mujer.

De acuerdo con la demanda de la mujer: “esta expresión no es un error retórico aislado, sino un pronunciamiento público que cosifica, sexualiza y relega a la mujer a un papel meramente corporal, dañando la dignidad y autonomía femenina, además de afectar la formación de principios democráticos en los menores que presencian ese discurso”.

En las últimas horas, el juzgado 66 administrativo de Bogotá, emitió la sentencia en la que se ordena al jefe de Estado no solo disculparse públicamente por sus comentarios, sino también participar en un curso de capacitación y sensibilización de género.

¿Por qué no le autorizaron la emisión de la alocución presidencial a Petro?
RELACIONADO

¿Por qué no le autorizaron la emisión de la alocución presidencial a Petro?

Ordenan al presidente Gustavo Petro disculparse por caso “cerebro y clítoris”

La sentencia de la demanda concluyó:

Ordénese al accionado presidente Gustavo Petro Urrego que en el término de cinco días (…) se retracte y presente excusas públicas a la señora Tatiana Echavarría Arango e hija y a todas las mujeres colombianas que se hayan sentido agraviadas por con el lenguaje utilizado el consejo de ministros.

Asimismo, la sentencia señala que estas disculpas deberán realizarse durante un consejo de ministros televisado por los mismos canales en que se transmitieron sus declaraciones.

El documento, adicionalmente, ordena al mandatario “que se abstenga de realizar manifestaciones o expresiones que vulneren los derechos de las mujeres, haciendo prudente del uso del lenguaje”.

¿Qué pasaría si Gustavo Petro ignorará las nuevas reglas sobre sus alocuciones presidenciales?
RELACIONADO

¿Qué pasaría si Gustavo Petro ignorará las nuevas reglas sobre sus alocuciones presidenciales?

Presidente Petro tendrá que hacer curso de sensibilización de género

Dentro de este contexto, la sentencia ordenó al jefe de Estado, en simultáneo:

“En el término de 30 días participe en un curso o jornada de capacitación y sensibilización en género, diversidad, inclusión, igualdad y no discriminación de la mujer.

Por otro lado, el juzgado declaró “la falta de legitimación en la causa de Tatiana Echavarría Arango para impetrar pretensiones de amparo en representación de la comunidad LGBTIQ+, de los sectores populares y de las comunidades étnicas”.

“Cada líder tiene que elegir”: María Corina Machado habla de la reacción de Petro al Nobel
RELACIONADO

“Cada líder tiene que elegir”: María Corina Machado habla de la reacción de Petro al Nobel

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Norte de Santander

Líder de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo fue asesinado en Ocaña

Cancillería

Emisión de pasaportes sigue con normalidad pese a acción de la Procuraduría: Cancillería

Daniel Quintero

¿Daniel Quintero puede inscribirse en otra consulta? Esto dice un magistrado

Otras Noticias

Tiquetes aéreos

¿Por qué Colombia es el país que más paga impuestos en tiquetes aéreos?

Expertos advierten que los altos costos en tiquetes aéreos han provocado una disminución del 3,8% en viajeros domésticos en Colombia durante 2025.

Comercio

Nestlé despedirá a 16.000 empleados en todo el mundo: hay comunicado

Nestlé, multinacional suiza con operaciones en Colombia, anunció el despido de 16.000 empleados en todo el mundo como parte de su plan de reducción de costos.

Viral

Andrea Valdiri hizo una petición a los asistentes de ‘Stream Fighters’: ¿de qué se trata?

Selección Colombia

Millonaria cifra que ganaría Colombia si logra el tercer puesto en el Mundial sub-20

Enfermedades

Tatuajes en los dientes: los riesgos para la salud bucal que advierten los expertos