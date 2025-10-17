Ordenan al presidente Petro disculparse y hacer curso de género por comentario sobre “cerebro y clítoris”

El pasado 15 de septiembre, durante el consejo de ministros televisados, el presidente Gustavo Petro hizo un comentario en vivo que fue demandado por una mujer, identificada como Tatiana Echavarría Arango, quien, junto a su hija menor de edad, veía la transmisión.

Una mujer libre hace lo que quiera con su clítoris y con su cerebro, y si sabe acompasarlo, será una gran mujer.

De acuerdo con la demanda de la mujer: “esta expresión no es un error retórico aislado, sino un pronunciamiento público que cosifica, sexualiza y relega a la mujer a un papel meramente corporal, dañando la dignidad y autonomía femenina, además de afectar la formación de principios democráticos en los menores que presencian ese discurso”.

En las últimas horas, el juzgado 66 administrativo de Bogotá, emitió la sentencia en la que se ordena al jefe de Estado no solo disculparse públicamente por sus comentarios, sino también participar en un curso de capacitación y sensibilización de género.

Ordenan al presidente Gustavo Petro disculparse por caso “cerebro y clítoris”

La sentencia de la demanda concluyó:

Ordénese al accionado presidente Gustavo Petro Urrego que en el término de cinco días (…) se retracte y presente excusas públicas a la señora Tatiana Echavarría Arango e hija y a todas las mujeres colombianas que se hayan sentido agraviadas por con el lenguaje utilizado el consejo de ministros.

Asimismo, la sentencia señala que estas disculpas deberán realizarse durante un consejo de ministros televisado por los mismos canales en que se transmitieron sus declaraciones.

El documento, adicionalmente, ordena al mandatario “que se abstenga de realizar manifestaciones o expresiones que vulneren los derechos de las mujeres, haciendo prudente del uso del lenguaje”.

Presidente Petro tendrá que hacer curso de sensibilización de género

Dentro de este contexto, la sentencia ordenó al jefe de Estado, en simultáneo:

“En el término de 30 días participe en un curso o jornada de capacitación y sensibilización en género, diversidad, inclusión, igualdad y no discriminación de la mujer.

Por otro lado, el juzgado declaró “la falta de legitimación en la causa de Tatiana Echavarría Arango para impetrar pretensiones de amparo en representación de la comunidad LGBTIQ+, de los sectores populares y de las comunidades étnicas”.