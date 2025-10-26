CANAL RCN
Colombia

La Armada de Colombia abre convocatoria para jóvenes: requisitos, fechas y beneficios del servicio militar

La Armada de Colombia abrió convocatoria para jóvenes entre 18 y 24 años que deseen prestar el servicio militar.

Armada de Colombia abre convocatoria
Foto: Armada de Colombia

Noticias RCN

octubre 26 de 2025
08:57 p. m.
La Armada de Colombia anunció una nueva convocatoria nacional para que los jóvenes interesados en prestar su servicio militar voluntario se presenten en los 15 Distritos Militares del país.

Las concentraciones se desarrollarán desde el pasado jueves 23 de octubre hasta el 5 de noviembre, ofreciendo una oportunidad para servir al país mientras se adquieren valiosas habilidades personales y profesionales.

Requisitos para presentarse a la convocatoria

De acuerdo con la entidad, la invitación está dirigida a jóvenes mayores de 18 años y menores de 24, quienes podrán incorporarse en los diferentes puntos de reclutamiento habilitados en ciudades como Bogotá, Cartagena, Barranquilla, Medellín, Cali, Pasto y Villavicencio, entre otras.

El servicio tiene una duración de 12 meses para bachilleres y 18 meses para quienes hayan cursado mínimo quinto grado de primaria, conforme a lo establecido por la ley. Durante este periodo, los jóvenes recibirán formación integral y acompañamiento en distintas áreas de desarrollo personal y profesional.

Beneficios de prestar el servicio militar en la Armada

La institución destacó que ser parte de la Armada representa “una experiencia de vida única”, en la que los jóvenes reciben una serie de beneficios significativos:

  • Libreta militar de primera clase.
  • Bonificación mensual equivalente al 70% de un salario mínimo, ajustable anualmente.
  • Alojamiento, alimentación, dotación y atención médica.
  • Afiliación a salud y pensión.
  • Gratuidad en el proceso para incorporarse como Infante de Marina Profesional.
  • Descuento del 100% en matrícula si ingresan a escuelas de formación de la Fuerza Pública.
  • Reconocimiento del tiempo de servicio como experiencia laboral y semanas de cotización para pensión.
  • Posibilidad de ser reconocido como veterano y acceder a programas especiales del Estado.
Los interesados pueden consultar fechas, lugares y requisitos en el portal oficial o comunicarse al 323 200 0010.

