"Los diálogos de paz con el ELN podrán durar tres años": Armando Benedetti

El embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti ha sido una de las personas claves para que se reestablezcan las relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro. Por ende, también ha sido relevante su papel en los detalles para que los diálogos con el ELN se puedan reanudar este lunes en la capital venezolana.

Benedetti se refirió a este nuevo intento de lograr un acuerdo de paz con esta guerrilla y afirmó que la guerrilla debe entender que este es el momento preciso para concretar avances. “Te podría hablar como un libro de autoayuda, que ojalá que las cosas salgan bien, que el ELN entienda que este el único y último momento para que las negociaciones avancen y esperemos a ver qué pasa", destacó el diplomático en dialogo con RCN Radio.

El ex senador, clave en la campaña del Pacto Histórico para que Gustavo Petro hubiera llegado a la presidencia de Colombia, mostró su ilusión de que la negociación con el ELN pueda dar buenos resultados, aunque humor lanzó una frase que puede tener mucho de cierto: “Con las FARC duraron tres años, así que a esperar tres años”, señaló.

Benedetti afirmó que “lo más importante es que el presidente Petro recoge lo que ya venía haciendo Juan Manuel Santos, que nunca se olvide eso para que nadie crea que estamos inventando algo”.

Hay mucho hermetismo en la negociación

El embajador no dio muchos detalles sobre los negociadores por parte del gobierno y el ELN, los cuales se confirmarán en su totalidad sólo horas antes del inicio de los diálogos. Consideró además que es lógico y normal el hermetismo que hoy existe sobre las negociaciones y sobre los temas que se tocarán a partir de este lunes. "No te puedo decir nada, y si supiera no lo pudiera decir”, contó.

Aunque es el embajador de Colombia en el país vecino y su labor ha sido clave, aún no sabe si este lunes estará en el Hotel Humboldt, escenario de la primera reunión entre el gobierno de Colombia y los guerrilleros del ELN.

¿Quiénes integran la delegación del gobierno?

Otty Patiño será el jefe negociador. El alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, el senador Iván Cepeda y el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, harán parte de la delegación y ya se encuentra en territorio venezolano para retomar formalmente el proceso con el ELN.

