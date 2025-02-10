CANAL RCN
Colombia

Aseguran a presunto integrante del ELN por secuestro en Norte de Santander

El procesado fue imputado por los delitos de secuestro extorsivo agravado y concierto para delinquir, cargos que no aceptó.

Foto: Fiscalía

Noticias RCN

octubre 02 de 2025
09:50 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Fiscalía General de la Nación anunció la judicialización de Ramón Emiro Santana Sánchez, conocido como alias Miro, señalado integrante del Ejército de Liberación Nacional y vinculado al secuestro de un trabajador en el área metropolitana de Cúcuta en febrero de este año.

Ficha clave del Tren de Aragua cayó en Valledupar: lo buscaban por sanguinarios crímenes
RELACIONADO

Ficha clave del Tren de Aragua cayó en Valledupar: lo buscaban por sanguinarios crímenes

A la cárcel integrante del ELN que estaría implicado en un secuestro

El procesado fue imputado por los delitos de secuestro extorsivo agravado y concierto para delinquir, cargos que no aceptó. Como consecuencia y medida preventiva, un juez ordenó su reclusión en establecimiento carcelario.

“La Fiscalía General de la Nación judicializó a Ramón Emiro Santana Sánchez, alias Miro, señalado integrante del ELN que estaría involucrado en el secuestro de un empleado de una empresa, en hechos ocurridos en febrero de 2025, en área metropolitana de Cúcuta, Norte de Santander”, se lee en el comunicado de la Fiscalía.

De acuerdo con las investigaciones, la víctima fue interceptada en una vía pública por hombres armados que la trasladaron hacia territorio venezolano, donde permaneció retenida. Posteriormente, fue liberada bajo amenazas que incluían abandonar su residencia y a su familia.

A la cárcel alias Miro, implicado en un secuestro

Capturan en Bogotá al hombre que apuñaló a su expareja y exsuegra en Bucaramanga
RELACIONADO

Capturan en Bogotá al hombre que apuñaló a su expareja y exsuegra en Bucaramanga

Las labores de policía judicial identificaron a alias Miro como presunto integrante del Frente Urbano Reinaldo Ardila Gómez del ELN, estructura que, según las autoridades, realiza actividades delictivas en la zona de frontera entre Cúcuta, Puerto Santander y Villa del Rosario.

El operativo de captura se efectuó el 30 de septiembre en el barrio Mi Llanura de Villavicencio, Meta, donde las autoridades incautaron un teléfono celular que ahora hace parte del material probatorio.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Disturbios en Bogotá durante protesta pro-palestina: atacan CAI y edificaciones en el norte de la ciudad

JEP

Congresistas del Centro Democrático proponen modificaciones en procesos contra militares ante la JEP

Antioquia

Más de 1.500 niños sin clases en Anorí, Antioquia, debido a enfrentamientos entre grupos criminales

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna hoy 2 de octubre: número ganador del último sorteo

Consulta el resultado del último sorteo del Super Astro Luna de hoy jueves 2 de octubre de 2025. Conoce el número y signo zodiacal ganadores.

Viral

¿Por qué hay personas que sueñan siéndole infiel a sus parejas? Esto dice la Psicología

¿Qué dice el subconsciente de quienes sueñan con ser infiel a su pareja? El significado desde la Psicología

FIFA

El contundente mensaje de la FIFA a Trump por querer vetar sedes del Mundial 2026

Estados Unidos

Trump anuncia recortes permanentes en el gobierno federal

Enfermedades

Personas que no sienten miedo a causa de una extraña condición genética