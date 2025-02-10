Aseguran a presunto integrante del ELN por secuestro en Norte de Santander

La Fiscalía General de la Nación anunció la judicialización de Ramón Emiro Santana Sánchez, conocido como alias Miro, señalado integrante del Ejército de Liberación Nacional y vinculado al secuestro de un trabajador en el área metropolitana de Cúcuta en febrero de este año.

El procesado fue imputado por los delitos de secuestro extorsivo agravado y concierto para delinquir, cargos que no aceptó. Como consecuencia y medida preventiva, un juez ordenó su reclusión en establecimiento carcelario.

“La Fiscalía General de la Nación judicializó a Ramón Emiro Santana Sánchez, alias Miro, señalado integrante del ELN que estaría involucrado en el secuestro de un empleado de una empresa, en hechos ocurridos en febrero de 2025, en área metropolitana de Cúcuta, Norte de Santander”, se lee en el comunicado de la Fiscalía.

De acuerdo con las investigaciones, la víctima fue interceptada en una vía pública por hombres armados que la trasladaron hacia territorio venezolano, donde permaneció retenida. Posteriormente, fue liberada bajo amenazas que incluían abandonar su residencia y a su familia.

Las labores de policía judicial identificaron a alias Miro como presunto integrante del Frente Urbano Reinaldo Ardila Gómez del ELN, estructura que, según las autoridades, realiza actividades delictivas en la zona de frontera entre Cúcuta, Puerto Santander y Villa del Rosario.

El operativo de captura se efectuó el 30 de septiembre en el barrio Mi Llanura de Villavicencio, Meta, donde las autoridades incautaron un teléfono celular que ahora hace parte del material probatorio.