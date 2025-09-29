CANAL RCN
Colombia

Estudiante de 11 fue asesinado por dos adolescentes en Valle: lo que se sabe del crimen

El menor de 16 años fue asesinado a disparos por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta, en el municipio de La Victoria.

Foto: Policía Nacional

Noticias RCN

septiembre 29 de 2025
05:28 p. m.
En las últimas horas, las autoridades en Valle del Cauca confirmaron el asesinato de un menor de 16 años en un ataque con arma de fuego por sujetos que se movilizaban en una motocicleta.

El estudiante de grado 11 fue tiroteado afuera de su vivienda, ubicada en el municipio de La Victoria, en Valle del Cauca.

El adolescente asesinado, identificado como Jerónimo Castaño, fue atacado por dos jóvenes que fueron capturados cuando intentaban huir de la escena del crimen.

¿Quiénes son los asesinos de Jerónimo Castaño, estudiante de 11 en La Victoria?

La información preliminar del caso señala que dos sujetos armados que iban en una moto dispararon indiscriminadamente contra el menor, a escasos metros de su vivienda.

Las autoridades fueron alertadas del crimen y en una rápida acción lograron interceptar a los presuntos responsables del asesinato, en el perímetro del lugar de los hechos.

Los dos capturados por el asesinato del estudiante serían un adolescente de 17 años y joven de 18, a quienes se les incautó la motocicleta en la que habrían disparado contra su víctima y, al parecer, el arma homicida.

Gobernadora exige justicia por el asesinato de Jerónimo Carreño

El asesinato del menor fue confirmado por la gobernadora de Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, quien, además, aseguró que la víctima era estudiante del colegio Manuel Antonio Bonilla.

Con tristeza e indignación lamento y rechazo profundamente el asesinato de Jerónimo Castaño Martínez.

Al mismo tiempo, exigió celeridad en la investigación de los hechos.

“La violencia que arrebata la vida de cualquier vallecaucano nos duele, pero la muerte violenta de un joven con tantos sueños por cumplir nos golpea como sociedad de manera profunda”, dijo Toro.

