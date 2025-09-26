CANAL RCN
Colombia Video

Atacaron con drones a infantes de Marina en Buenaventura: reportan al menos ocho explosivos detonados

La violencia en el Valle del Cauca vuelve a encender alertas: autoridades confirman un ataque con drones contra militares en zona rural de Buenaventura.

Noticias RCN

septiembre 26 de 2025
06:52 a. m.
La seguridad en Buenaventura, Valle del Cauca, se ha visto nuevamente comprometida tras un ataque con drones cargados de explosivos dirigido contra un puesto de control de Infantería de Marina. Según reportaron las autoridades, los artefactos fueron lanzados en al menos ocho ocasiones.

Aunque los explosivos fueron detonados, afortunadamente no se reportaron heridos entre los uniformados y tampoco hubo daños a la infraestructura militar.

Autoridades refuerzan la seguridad en el Valle del Cauca

La gobernación del Valle del Cauca anunció el refuerzo de las capacidades de la Fuerza Naval del Pacífico. Entre las medidas, se incluye la entrega de sistemas antidrones, con el objetivo de contrarrestar este tipo de ataques y proteger tanto a los uniformados como a los habitantes de la región.

"Atacaron una unidad de Infantería de Marina que estaba en la zona. Afortunadamente no tuvimos infantes lastimados ni heridos. La Gobernación del Valle, por instrucción de la gobernadora, va a reforzar las capacidades de la Fuerza Naval del Pacífico. La gobernadora ha anunciado que va a entregar sistemas antidrones a la Armada para reforzar esas capacidades allí", comentó Guillermo Londoño, secretario de Seguridad del Valle del Cauca.

Drones con explosivos: una amenaza en expansión

El uso de drones en ataques armados no es un fenómeno aislado. Grupos delincuenciales y organizaciones criminales han comenzado a emplear esta tecnología por su bajo costo, facilidad de transporte y capacidad para superar sistemas de vigilancia tradicionales. En Colombia, esta práctica empieza a convertirse en un desafío para la seguridad nacional.

Las autoridades reiteraron que la violencia en Buenaventura no solo impacta a la fuerza pública, sino que coloca a la comunidad civil en el centro del conflicto, aumentando la percepción de inseguridad en el puerto más importante del Pacífico colombiano.

