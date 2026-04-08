Asesinan a tiros a una mujer frente a su miscelánea en Sabanagrande, Atlántico

El departamento de Atlántico enfrenta una grave crisis de seguridad tras el asesinato de dos mujeres en menos de 24 horas en los municipios de Sabanagrande y Baranoa, elevando a 26 el número de mujeres asesinadas en la región en lo que va corrido del año.

El primer homicidio ocurrió en Sabanagrande, donde una mujer que trabajaba en una miscelánea fue asesinada frente al establecimiento comercial.

El hecho se registró aproximadamente dos horas después de finalizar un consejo de seguridad convocado por las autoridades locales para atender los hechos violentos del fin de semana anterior.

Según las primeras investigaciones, todo indica que se trataría de un nuevo caso de extorsión en la zona.

Así fue asesinada la dueña de una miscelánea en Sabanagrande

Las autoridades confirmaron que la víctima fue atacada con arma de fuego en múltiples ocasiones.

Ante la gravedad de la situación, la Gobernación de Atlántico y la Alcaldía de Sabanagrande incrementaron la recompensa para quienes aporten información que conduzca a la captura de los responsables, pasando de $10 millones a $30 millones de pesos.

Como medidas inmediatas de seguridad, las autoridades departamentales anunciaron la militarización del municipio de Sabanagrande, el traslado del despacho del subcomandante de la Policía de Atlántico a la zona afectada, y la prohibición del parrillero en motocicleta como estrategia para prevenir nuevos ataques.

Otra mujer fue asesinada en simultáneo en Baranoa

Horas después del primer crimen, se registró un segundo homicidio en el municipio de Baranoa, donde otra mujer fue asesinada.

Este nuevo caso evidencia la escalada de violencia que atraviesa el departamento y la vulnerabilidad particular que enfrentan las mujeres en la región.

Con estos dos homicidios, el departamento de Atlántico acumula 26 mujeres asesinadas, una cifra alarmante que ha generado preocupación entre las autoridades locales y la comunidad.