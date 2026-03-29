VIDEO | Venezolana fue asesinada por otra mujer en una riña a puñal en Cali: la agresora quedó libre

Un hecho de violencia en plena vía pública sacudió a la ciudad de Cali, luego de que una mujer muriera tras ser atacada con arma blanca durante una riña. El ataque a cuchillo entre las mujeres quedó registrado en video.

La agresora, quien fue capturada en flagrancia, poco después fue dejada en libertad por las autoridades.

El crimen ocurrió en el barrio Popular, en el norte de Cali, donde dos mujeres protagonizaron un enfrentamiento que terminó en tragedia. En medio de la confrontación, una de ellas resultó gravemente herida tras recibir una puñalada en el pecho.

Venezolana murió en una riña a cuchillo con otra mujer en Cali

La víctima, de nacionalidad venezolana, identificada como Marianys del Valle Faría Marcano, de 31 años no logró sobrevivir a la lesión que recibió en el pecho.

Las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona muestran el momento exacto en el que las mujeres discuten a gritos, la agresora saca un puñal de su cintura y la víctima tenía en su mano un arma cortopunzante.

La situación se comenzó a tornar más delicada y la agresora atacó en el pecho a la mujer extranjera. Inmediatamente, la víctima se lleva la mano al pecho y continúa la pelea con la agresora.

Durante 40 segundos, la mujer herida se mantuvo de pie discutiendo con la agresora, pero finalmente, al cruzar la calle, se desplomó sobre el andén. Minutos más tarde murió. En las imágenes se ve que la agresora se va.

Dejan en libertad a la mujer que mató a cuchillo a otra en Cali

Tras la agresión, la presunta responsable fue capturada en flagrancia por las autoridades. Sin embargo, el desarrollo del proceso judicial dio un giro inesperado.

Un juez determinó que la mujer debía ser dejada en libertad, argumentando que su actuación se dio en un contexto de legítima defensa.

Por ahora, el caso continúa siendo objeto de atención pública, en medio de cuestionamientos y reflexiones sobre la convivencia, la justicia y los límites de la violencia en el espacio urbano.