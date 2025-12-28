Siga estas recomendaciones para prevenir ser víctima de hurto de vehículos en Bogotá

Las autoridades de Bogotá hicieron un nuevo llamado a la ciudadanía para fortalecer las medidas de prevención frente al hurto de vehículos, un delito que sigue afectando a cientos de conductores en la capital.

Autoridades recomiendan seguir estas medidas para evitar ser víctimas de hurto

De acuerdo con cifras oficiales, en lo corrido de este año se han registrado 3.140 denuncias por hurto de automotores, con una disminución frente al mismo periodo de 2024, cuando se reportaron 4.037 casos.

Las estadísticas de años anteriores reflejan que este sigue siendo un flagelo persistente: en 2023 se denunciaron 4.078 robos; en 2022, 3.567; en 2021, 3.685; en 2020, 3.279; en 2019, 3.506; y en 2018, 3.536.

La Secretaría de Seguridad analizó varios testimonios de víctimas y logró identificar patrones recurrentes en el actuar de los delincuentes, así como comportamientos cotidianos de los ciudadanos que, sin advertirlo, aumentan el riesgo de ser víctimas de este delito.

Gracias al trabajo entre la Secretaría de Seguridad, la Policía Metropolitana y la Fiscalía General de la Nación, el hurto de vehículos se ha reducido en un 22 % en 2025 frente al año anterior.

Además, las autoridades reportan la recuperación de 1.020 vehículos y 1.322 motocicletas, así como la captura de cerca de 500 personas implicadas en este tipo de hechos.

Uno de los métodos más comunes es el hurto por oportunidad, que ocurre cuando el vehículo queda estacionado y es retirado sin confrontación.

En estos casos, los delincuentes esperan a que el propietario se retire, manipulan chapas o sistemas básicos de seguridad y, en ocasiones, cuentan con un vehículo de apoyo para huir rápidamente. Suelen escoger sectores con poca iluminación, sin vigilancia y cercanos a corredores viales.

Este tipo de hurto se facilita por la confianza excesiva en la rutina, la percepción de seguridad por la presencia de otros vehículos y la falta de sistemas de protección adicionales. Incluso, en algunos casos, vecinos que detectan movimientos sospechosos no los reportan oportunamente.

Por ello, se recomienda evitar dejar los vehículos en calles oscuras o con baja circulación, utilizar candados adicionales, alarmas, bloqueos electrónicos y sistemas de rastreo, y reportar de inmediato cualquier manipulación sospechosa a la línea 123.

El segundo patrón identificado es el hurto mediante atraco, que ocurre cuando el vehículo está en movimiento. Generalmente, participan dos o más delincuentes armados que interceptan a la víctima al llegar o salir de su casa o lugar de trabajo.

Estas acciones suelen darse en calles secundarias y poco iluminadas, aunque cercanas a vías principales para facilitar la huida.

Tras el robo, los delincuentes pueden abandonar temporalmente el vehículo para evitar el rastreo policial y, si confirman que no cuenta con sistemas de localización, proceden a desguazarlo.

Las autoridades advierten que estos hechos se ven favorecidos por la baja atención al entorno, especialmente en horas de la noche, la confianza en las rutas habituales y la ausencia de dispositivos de seguridad como GPS o inmovilizadores.

Entre las recomendaciones clave están aumentar la vigilancia del entorno al aproximarse a casa o trabajo, cambiar de ruta ante cualquier situación sospechosa, evitar detenerse en zonas oscuras y no oponer resistencia durante un atraco, priorizando siempre la vida. La denuncia inmediata facilita la reacción policial y aumenta las posibilidades de recuperación y captura.

Este es el modus operandi de los delincuentes que se dedican a robar vehículos en Bogotá

Las autoridades también alertaron sobre un fenómeno recurrente posterior al hurto: la extorsión. En muchos casos, los delincuentes contactan a las víctimas por WhatsApp o redes sociales, aseguran tener el vehículo y exigen dinero a cambio de devolverlo, incluso enviando fotos o videos.

La recomendación es contundente: no pagar ni negociar. Estos pagos no garantizan la recuperación del automotor y solo buscan un nuevo beneficio económico. Lo indicado es denunciar de inmediato y contactar a la Policía y al CTI.

Finalmente, las autoridades reiteraron que la prevención, la denuncia oportuna y la coordinación ciudadana son fundamentales para seguir reduciendo este delito en Bogotá, e insistieron en reportar cualquier situación sospechosa a través de la línea 123.