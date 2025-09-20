CANAL RCN
Colombia

Así cayó una banda que traficó más de 100 migrantes en Colombia: ¿Cómo operaba?

Las investigaciones apuntan que esta banda llevaba migrantes de Nariño hacia Urabá.

Noticias RCN

septiembre 20 de 2025
09:17 p. m.
Las autoridades colombianas y estadounidenses le pusieron punto final a una banda que se dedicaba a transportar migrantes de manera ilegal.

El operativo contó con la participación de la Fiscalía, Inmigración y Control de Aduanas (ICE) e Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). Cinco personas fueron capturadas.

¿Cómo cayó la banda?

Las investigaciones apuntan que gente proveniente de Pakistán, Nepal, Togo, Guinea, Senegal, Ghana, Congo, Camerún, Sierra Leona, Bangladesh, Haití, Cuba y República Dominicana llegaron a Brasil y por medio de vía fluvial, arribaron a Nariño.

Estando en el departamento, la banda los contactaba con el fin de ofrecerles transporte terrestre por buses de turismo y servicio público hasta el Urabá. Se tienen registros que al menos 114 migrantes fueron llevados por la estructura.

La estructura estaba conformada por cuatro hombres y una mujer: Alejandra García Arboleda, José Alonso Jaramillo Estrella, Hernando Muñoz Patiño, Jorge Eliecer Álvarez y Héctor Fabio Chalarca Castrillón. Las capturas se llevaron a cabo en Medellín y Cali.

Los roles de la banda

De manera más detallada, se conocieron los roles de cada miembro. Por un lado, Álvarez y Chalarca eran las personas encargadas de conseguir los tiquetes de los buses. Debajo de ellos, estaban Muñoz y Jaramillo tenían la función de ser los conductores, por lo que eran responsables de la seguridad.

Por su parte, García era quien seguía la logística y se encargaba de contactar a los terceros para facilitar en la bajada de los buses.

Tras la respectiva captura, les imputaron el delito de tráfico de migrantes. Ninguno aceptó los cargos y los enviaron a la cárcel con medida de aseguramiento.

