Cayó el asesino de 'Lombi', el perrito atacado salvajemente con una piedra en Santa Marta

En las últimas horas, un hombre fue capturado en flagrancia luego de ser señalado de asesinar a un perrito llamado ‘Lombi’ al lanzarle una piedra, en el barrio Villas de Alejandría, en Santa Marta.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el ataque ocurrió sin que hasta el momento se conozcan las razones que motivaron la agresión.

‘Lombi’, que era de una familia de la zona, murió a causa del impacto de la pierda, frente a varios menores que vieron el momento exacto del ataque.

Capturaron en flagrancia al presunto asesino del perrito ‘Lombi’

Gracias a la articulación entre la Alcaldía de Santa Marta y la Policía Metropolitana, el presunto agresor fue detenido en el lugar de los hechos. La captura se produjo en flagrancia, lo que permitió su traslado inmediato ante las autoridades competentes.

El sujeto fue dejado a disposición de la Fiscalía, donde se adelantará el proceso de judicialización, con el acompañamiento del grupo especializado en delitos contra animales.

Según explicó el secretario de Gobierno, Camilo George, la reacción oportuna de la Policía fue clave para evitar que el caso quedara en la impunidad. Además, señaló que desde la administración local se recopiló material probatorio que ya fue entregado a las autoridades judiciales para fortalecer la investigación.

Piden aplicación de la Ley Ángel para el asesino de ‘Lombi’

Frente a este caso de maltrato animal se hizo un llamado a aplicar las normas vigentes que protegen la vida e integridad de los animales, a través de la Ley Ángel que condena con cárcel este tipo de delitos.

Mientras avanza el proceso judicial contra el presunto responsable, el caso deja profunda indignación en la zona, donde los vecinos señalan que los actos de maltrato animal no serán tolerados y quienes los cometan deberán responder ante la justicia.