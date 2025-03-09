Así fue el accidente con el bus del Deportivo Cali donde falleció un hincha

La fecha 9 de la Liga BetPlay estuvo marcada por una tragedia en la previa del partido donde Deportivo Cali recibió a Independiente Medellín en el estadio de Palmaseca, pues el bus del cuadro 'azucarero' se vio involucrado en un accidente de tránsito donde falleció un hincha que se dirigía a ver el encuentro deportivo.

El club lamentó lo sucedido y emitió un comunicado solidarizándose con la víctima, un joven de 16 años identificado como Juan Pablo Núñez Agudelo, así como con otra menor de edad que resultó herida producto del siniestro vial.

Se reveló el video del lamentable accidente

En redes sociales, se publicó el video del momento exacto del accidente. El medio Cali Informa dio a conocer la forma en la que se produjo este lamentable hecho que dejó como víctima a un joven fanático del equipo caleño.

Núñez Agudelo venía manejando una motocicleta en compañía de la otra menor que quedó herida. Lo que muestra el video es que se habría accidentado en la carretera mientras conducía junto al bus del equipo, pero cayó justo por donde pasaba el vehículo, por lo que murió en el lugar de los hechos.

¿Qué pasó con el conductor del bus del Deportivo Cali?

Las autoridades se encuentran adelantando las investigaciones correspondientes para conocer las razones por las cuales el joven perdió el control de su motocicleta y terminó impactando contra el bus que transportaba a los jugadores.

De momento, ambos vehículos fueron inmovilizados y se espera que en los próximos días se conozcan mayores detalles con relación a este accidente y determinar si el conductor del bus tuvo algún tipo de responsabilidad.