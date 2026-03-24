Emotivas palabras de la familia de Santiago Castrillón: “Tocó el corazón de muchas personas”

Sigue la consternación por el fallecimiento de Santiago Castrillón, promesa de Millonarios que tuvo una complicación en medio de un encuentro del torneo sub-20.

El sábado 21 de marzo, Millonarios disputó el clásico contra Independiente Santa Fe. Castrillón, de 18 años, originario de Bucaramanga y volante ofensivo, se desplomó en el terreno y tuvo que ser llevado de urgencia a un centro médico.

¿Cómo fue su llegada a Millonarios?

La noticia del fallecimiento fue informada por el club embajador en sus redes sociales. Los demás clubes y figuras como Macalister Silva o Radamel Falcao se pronunciaron y dieron sus condolencias.

Nancy Rodríguez, abuela del joven, conversó con Noticias RCN y recordó que él se destacaba por ser solidario. Su paso por Millonarios comenzó cuando tenía 13 años.

Fue una decisión familiar. No teníamos recursos, pero todo el mundo puso su grano de arena para que Santiago pudiera soñar. Él se fue solo a vivir a una casa hogar en donde estaban cinco compañeros de Águilas Doradas, pero no era igual. Él soñaba en grande.

Desgarradoras palabras de la hermana

La abuela también recalcó el esfuerzo de la mamá para cubrir los gastos y permitir que siguiera destacándose en el deporte. Gracias a la dedicación del menor, consiguió un representante que le permitió avanzar sin abandonar sus estudios.

“Estudiar virtual y cumplir con el trabajo era difícil, pero lo pudo hacer. Era muy juicioso, disciplinado y todo lo hacía con amor. Millonarios nos ha colaborado mucho”, narró al mencionar que el partido no estaba siendo transmitido, por lo que el anuncio del percance fue notificado por una persona cercana del club.

Por su parte, Sofía Castrillón, la hermana, se pronunció: “Éramos muy unidos y era todo para mí. Nos complementábamos, era nuestro polo a tierra porque nos daba la esperanza de que él quería cumplir sus sueños. Nunca se puso barreras y siempre lo apoyamos”.

Me siento muy orgullosa porque tocó el corazón de muchas personas. A cada uno que lo conoció se lleva algo muy lindo de él. Santi fue un ejemplo para muchos jugadores acá (en Bucaramanga) y sabía que todo lo podía lograr. Siempre lo vamos a recordar.

En Noticias RCN también habló Gabriela Gómez Rodríguez, la tía del futbolista. Si bien era jugador ofensivo, destacó que podía apoyar en todas las zonas de la cancha. Aparte de ser hincha de Millonarios, era fanático del Barcelona de España.