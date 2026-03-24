Mamá de Santiago Castrillón agradeció apoyo de Mackalister Silva: conmovedor mensaje

El fallecimiento del joven Santiago Castrillón sigue conmocionando al fútbol mundial. En medio del dolor, su madre compartió un emotivo testimonio en el que resaltó el respaldo recibido por parte de jugadores de Millonarios, especialmente de Mackalister Silva.

El fútbol colombiano atraviesa un momento de profundo duelo tras la muerte de Santiago Castrillón, jugador de apenas 18 años que colapsó durante un partido del Torneo Nacional Sub-20 entre Millonarios y Santa Fe.

En medio de la tristeza, las palabras de su madre, Nidia Gómez, han generado impacto por su sinceridad y gratitud hacia quienes acompañaron a su hijo en sus últimos momentos.

¿Qué dijo la mamá de Santiago Castrillón sobre el apoyo de Millonarios?

En entrevista con La FM, Nidia Gómez relató el difícil momento que vivió tras enterarse de la emergencia médica de su hijo. Según explicó, llegó desde Bucaramanga sin imaginar que lo encontraría en una unidad de cuidados intensivos.

Se desploma en la cancha y es atendido. Llego de Bucaramanga y lo encuentro en una UCI. Desde los cuatro años, mi hijo empezó sus primeros pasitos en esto, expresó.

La madre también recordó los inicios de Santiago en el fútbol desde los cuatro años, destacando su paso por diferentes escuelas como Guardia Fútbol Club y Águilas Doradas, hasta consolidarse en Millonarios, institución a la que llegó a los 12 años y donde permaneció durante seis temporadas.

En medio del dolor, Gómez resaltó el acompañamiento del plantel profesional. Jugadores como Radamel Falcao García, Beckham Castro y Rodrigo Contreras enviaron mensajes de apoyo, mientras que clubes como Atlético Nacional y América de Cali expresaron sus condolencias. Sin embargo, hizo un énfasis especial en el rol de Mackalister Silva.

El papel de Mackalister Silva en la vida de Santiago Castrillón

La madre del joven futbolista destacó que Mackalister Silva fue una figura clave en el proceso deportivo y personal de su hijo.

Según sus palabras, el experimentado jugador no solo lo aconsejaba dentro del campo, sino que también lo acompañó en momentos críticos.

Macka ha sido una persona muy incondicional, ha estado en la clínica y ha sido todo un apoyo, afirmó Nidia Gómez.

Además reveló que Mackalister Silva solía exigirle y guiarlo como parte de su crecimiento profesional.

Hace 15 días había sacado su pasaporte… Macka lo acogió mucho, le daba muchos consejos y le exigía demasiado, Nidia Gómez, comentó en Alerta.

En el caso de Santiago, su proyección era evidente: incluso había sido convocado previamente al equipo profesional, lo que reflejaba el potencial que venía desarrollando.

Adicionalmente, su madre aseguró que el jugador no presentaba antecedentes cardíacos en los controles médicos realizados a lo largo de su formación, lo que ha generado interrogantes sobre las causas del colapso.

El caso de Santiago Castrillón se suma a otros que han sacudido al fútbol internacional en los últimos años, donde situaciones similares han llevado a reforzar protocolos médicos en competencias oficiales.

Mientras tanto, el entorno de Millonarios y el fútbol colombiano continúan expresando su solidaridad con la familia del jugador, recordando no solo su talento, sino también su calidad humana.