Despedida entre lágrimas: así le están dando el último adiós a las víctimas del accidente en Putumayo

El país comienza a vivir los primeros momentos de duelo tras la muerte de varios uniformados en la reciente tragedia.

En distintas regiones, familias, amigos y comunidades se reúnen para despedir a quienes perdieron la vida en cumplimiento de su deber.

Uno de esos homenajes se lleva a cabo en Montería, donde este viernes es sepultado el soldado profesional Arley Camilo Tordecilla.

Su regreso a casa estuvo marcado por actos solemnes y muestras de respeto por parte de quienes lo conocieron.

Así le están el último adiós a las víctimas del accidente en Putumayo

En el sector El Níspero, del barrio Canta Claro, el ambiente es de recogimiento. Desde que se conoció la llegada del cuerpo del militar, los vecinos se organizaron para rendirle homenaje: izaron banderas de Colombia y se reunieron para acompañar a su familia en medio del dolor.

El cuerpo de Arley Camilo Tordecilla arribó al aeropuerto Los Garzones, donde recibió honores antes de ser trasladado a su comunidad. Desde entonces, el barrio permanece en vigilia, recordando al joven soldado.

Para quienes crecieron con él, no se trata solo de un uniformado, sino de alguien cercano. Así lo expresó Mary Luz Ortega, una de sus vecinas:

Para mí es un hijo, lo recordamos mucho, nos dejó un vacío entre la familia de nosotros. Lo amamos mucho, su familia, él, lo que yo amo, lo quiero mucho, nos va a hacer mucha falta.

Otros habitantes del sector coinciden en describirlo como una persona alegre y cercana.

Era muy familiar, una persona alegre, que siempre estaba, mejor dicho, saludaba hasta el que no conocía.

Soldado fallecido en accidente en Putumayo era quien respondía por su familia

Además de su vocación de servicio, Arley Camilo también tenía proyectos personales enfocados en su familia. Según testimonios cercanos, con su salario como soldado profesional estaba invirtiendo en vivienda para sus seres queridos.

María Camila Vergara, también vecina, aseguró:

Estaba pagando dos casas más, una para él con el que dice que ese era su papá, que se llama Mario, y otra para mí con nuestro papá.

El sepelio está programado para las 3 de la tarde en el cementerio Jardines de la Esperanza, donde familiares, amigos y habitantes del sector le darán el último adiós.