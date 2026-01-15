La banda más peligrosa de Bogotá sale a la luz: destapan cómo ha operado desde las sombras

Con la llegada de 2026, la Policía le está poniendo la lupa a una banda que desde hace años ha hecho de las suyas en Bogotá y municipios aledaños. Tienen videos e información con las que se busca darle la estocada.

La estructura se llama Egolios y cinco de sus miembros hacen parte del cartel de los más buscados. Están detrás de al menos seis robos a carros de valores por 35 mil millones de pesos, así como ser la razón del temor de los comerciantes de San Andresito.

Los cinco miembros: uno a uno cumple un rol

Alias Pinto es la mente criminal y con pasado en cárceles. Siendo el cabecilla, cumple el rol de identificar a las víctimas y planear los robos. Es por eso por lo que tiene a su poder la compra de armas, motos y demás insumos.

La búsqueda de los robos perfectos ha hecho que la planificación sea digna de película. Tanto así que la única mujer de la banda, alias La Mona, se ha hecho pasar como policía.

‘Michael’ es otra pieza clave en los robos, cumpliendo con la recolección del dinero y objetos de valor. Los botines son llevados a lugares específicos, de la mano de ‘Dany’ y ‘Gato’, los transportadores.

Robos desde 2019: ingresos han sido millonarios

Con las rentas ilícitas, han comprado vehículos de alta gama y motocicletas con el fin de hacer aún más precisos los crímenes. Los registros apuntan a que operan desde hace mínimo siete años.

Uno de los robos se cometió el 2 de junio de 2019. Los egolios intentaron apoderarse de un carro de valores, dejando la muerte del intendente Erick Cruz en Ciudad Bolívar. Cuatro miembros habían sido capturados en ese momento, pero ‘Pinto’ escapó.

En agosto de 2024, asesinaron al escolta de una víctima en el 7 de agosto. El robo superó los 100 millones de pesos. Las personas que den información para capturarlos podrán recibir una recompensa.