Aumentaron el salario para auxiliares de Policía en Colombia 2026: ¿Cuánto ganarán?

El Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, oficializó el domingo 25 de enero de 2026 una noticia trascendental para la fuerza pública: el incremento del 45,9 % en la bonificación mensual para más de 23.000 auxiliares de la Policía.

Esta medida, que se ejecuta bajo el marco de la Ley 2384 de 2024, busca según el presidente saldar una deuda histórica con quienes prestan su servicio obligatorio en las calles, zonas rurales y centros urbanos de todo el territorio nacional.

De acuerdo con el brigadier general Andrés Serna Bustamante, director de Talento Humano de la Policía Nacional, este anunció se hace "como un acto de dignificación y justicia para quienes, con entrega y responsabilidad, contribuyen al cumplimiento de la misión institucional”

A partir del cierre de este mes, estos jóvenes uniformados verán reflejado en sus cuentas un ingreso equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente, lo que sitúa su remuneración en $2.614.000.

La estrategia, denominada "Con Dignidad Cumplimos", pretende que el servicio militar en la Policía deje de ser una carga económica para las familias de escasos recursos.

Con este nuevo monto de $2.614.000, el Gobierno busca asegurar que el talento humano cuente con lo necesario para su sustento y el de sus hogares, fomentando además que más jóvenes vean en la institución una ruta de vida profesional para ascender a patrulleros u oficiales.

Según mencionó el presidente Petro, con este apoyo “pueden llegar con su dinero mejor a sus casas, donde a veces falta la comida. Comer bien es la posibilidad de pensar bien y pensar bien es la posibilidad de una mejor sociedad”, mencionó.

Esta decisión radica en la vulnerabilidad socioeconómica de gran parte de los auxiliares. Durante el anuncio, el ajuste hace parte de un proceso de dignificación laboral y reconocimiento al servicio que cumplen los auxiliares en apoyo a la misión policial. El incremento se suma a otros beneficios establecidos de manera gradual en la normatividad vigente.

