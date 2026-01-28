Gustavo Petro dio polémicas declaraciones a días de su reunión con Donald Trump: ¿qué dijo?

Las palabras del presidente Gustavo Petro pronunciadas ayer en dos eventos públicos, que no tenían relación alguna con política exterior ni con las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, se convirtieron rápidamente en el tema central de conversación.

Las declaraciones, lejos de pasar desapercibidas, generaron un debate especialmente porque se produjeron a pocos días de la reunión que Petro tiene programada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Para varios analistas, los mensajes del mandatario colombiano no solo fueron polémicos, sino que podrían estar poniendo una “piedrita en el camino” de ese encuentro clave.

El tono, el contenido y la forma en la que el presidente se expresó provocaron interpretaciones que van desde un cambio en su comportamiento hasta una estrategia deliberada para evitar el cara a cara con Trump.

Petro dio polémicas declaraciones a días de su reunión con Trump

Durante el análisis en La Mesa Ancha, el analista Julio Iglesias sostuvo que las declaraciones recientes marcan el regreso del Petro más confrontacional, luego de un periodo en el que se había mostrado moderado.

Pues volvió el Petro, que todos conocemos. Estuvo un periodo de sedación, de moderación. Sí, estaba sedado el presidente durante los últimos 15 días del efecto del medicamento Maduro, que fue la intervención o la captura de Nicolás Maduro, y digamos el pánico que generó esa posibilidad que se dejó entrever por algunos momentos de que algo similar podría ocurrirle al presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Según Iglesias, ese temor habría contenido al mandatario, llevándolo a un tono más diplomático que, a su juicio, se rompió de manera abrupta.

Pues ese efecto de ese pánico, de ese temor, había moderado al presidente y lo habíamos visto en modo diplomático, y pues ayer tiró a la basura esas cadenas que se había puesto a sí mismo, esa camisa de fuerza que se había puesto, y comenzó a decir una serie, digamos, de asuntos absolutamente disparatados, delirantes, hay que decirlo.

Uno de los puntos que más llamó la atención del analista fue la afirmación de Petro sobre el alcance de su reunión con Trump.

A mí realmente me sorprendió muchísimo cuando dijo el presidente que la reunión de él con Trump era una reunión trascendental, fundamental, fundamental, definitiva, no para Colombia, ni para la actualidad, para la humanidad.

Iglesias consideró que esa afirmación no está conectada con la realidad y planteó un debate sensible pero necesario.

Esto no debería ser un tabú, y la salud mental de todas las personas y del presidente, pues en ocasiones puede estar afectada.

El analista también cuestionó declaraciones del presidente que, según él, ofendieron la fe cristiana, una creencia compartida por la mayoría de los colombianos, y atribuyó este comportamiento al estrés:

Yo creo que el presidente diga estas cosas, que ofenda a la fe cristiana, diciendo una barbaridad que yo no voy a repetir (…) a mí me parece que el presidente pues está sometido a mucho estrés, y probablemente ese estrés lo está canalizando, repitiendo delirios y repitiendo insensateces que nadie comprende hoy en la opinión pública en Colombia.

¿A qué se refería Petro cuando habló de un "secuestro" a Maduro?

En medio del debate, se recordó que una de las frases más criticadas en redes sociales fue cuando Petro aseguró que Nicolás Maduro está secuestrado, pese a que fue capturado por orden de Donald Trump, y afirmó que debía ser devuelto a Venezuela para ser juzgado allí, bajo el poder de Delcy Rodríguez.

Por su parte, Nicolás Gómez, invitado al panel, fue más contundente y planteó que las declaraciones del presidente responderían a una estrategia clara:

Creo que el presidente se está bajando de la reunión con Donald Trump.

Gómez sostuvo que este comportamiento no es nuevo y que responde a un patrón ya conocido.

Este es el método que ya nos ha demostrado, en donde hace unas declaraciones sumamente incendiarias, ofensivas (…) para intentar enervar (…) al presidente Trump y evitar ese escenario.

El analista también señaló que existe molestia en el gobierno estadounidense por el tono del mandatario colombiano.

Parte de la molestia del gobierno estadounidense con el presidente Gustavo Petro, son esas declaraciones ofensivas incendiarias contra Donald Trump y contra el gobierno de los Estados Unidos.

Finalmente, Gómez planteó que el trasfondo de esta conducta podría ser el temor.

Yo creo que Petro está asustado, creo que Petro sabe que vienen consecuencias judiciales en el futuro (…) y por eso se está bajando del bus con el método que le gusta, ofendiendo, diciendo barbaridades y poniendo lo más lamentable en riesgo el futuro de nuestro país.

De momento, las declaraciones del presidente siguen generando repercusiones, mientras crece la incertidumbre sobre el impacto real que este nuevo episodio tendrá en la relación entre Colombia y Estados Unidos.