Buque ARC Simón Bolívar realiza cooperación internacional con Chile y Bulgaria en la Antártida

El buque ARC Simón Bolívar de la Armada de Colombia continúa su travesía en el corazón de la Tierra en aguas antárticas.

RELACIONADO Los hitos científicos que ha logrado el ARC Simón Bolívar en su misión en la Antártida

ARC Simón Bolívar visitó la base científica búlgara en la Antártida

Este martes, que se cumplen 67 días de expedición, se realizaron importantes labores de cooperación internacional con el Instituto Científico de la Antártica Chilena y el despliegue del helicóptero ARC-229 para apoyar operaciones científicas en el continente blanco.

La tripulación colombiana, que lleva 26 días en la Antártida, ejecutó maniobras de vuelo desde la cubierta del buque para transportar personal y equipamiento científico chileno.

Las operaciones contaron con el respaldo de un bote de comando tripulado por los buzos especializados conocidos como leopardos marinos, quienes permanecen alertas ante cualquier contingencia durante estos despliegues aéreos sobre uno de los territorios más extremos del planeta.

Durante su permanencia en el continente antártico, la delegación colombiana visitó la base científica búlgara San Clemente de Ohridski, ubicada en la isla Livingston.

Esta instalación, que comenzó como dos cabañas prefabricadas en 1988, se ha convertido en un centro activo de investigación donde cada verano austral se estudian geología, glaciares, biología y clima.

“Somos capaces de realizar todas las tareas que tenemos en la base para resolver como las logísticas, las de construcción y las científicas”, explicó Kamen Nedkov, comandante de la base antártica búlgara.

El lugar, recientemente remodelado, alberga también la Capilla Ortodoxa San Juan de Rila, inaugurada en 2003, convirtiéndose en uno de los pocos espacios de culto religioso existentes en la Antártida.

Según testimonios de la tripulación, "es una base muy acogedora, la gente, una hospitalidad excelente, muy impecable".

El aspecto más significativo de esta visita fue el compromiso de apoyo búlgaro hacia las aspiraciones colombianas en el continente.

Representantes búlgaros manifestaron: "Yo estoy muy feliz que ahora tenemos tan cercas relaciones con Colombia y ahora quiere recibir estatus consultativo de tratado antártico y nosotros, Bulgaria, va a apoyar completamente esfuerzos de Colombia".