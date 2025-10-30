CANAL RCN
Colombia

Asignan magistrada ponente en la denuncia contra la jueza del caso Uribe, Sandra Heredia

Se trata de la magistrada Sandra Karyna Jaimes, quien será la encargada de estudiar la denuncia.

Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 30 de 2025
09:31 a. m.
Fuentes judiciales confirmaron a Noticias RCN que la denuncia presentada contra la jueza Sandra Heredia, quien tiene a su cargo uno de los procesos relacionados con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, ya fue asignada a una magistrada ponente en la Comisión de Disciplina Judicial de Bogotá.

Se trata de la magistrada Sandra Karyna Jaimes, quien será la encargada de estudiar la denuncia y adelantar el trámite disciplinario correspondiente, con el fin de determinar si existen méritos para abrir una investigación formal contra la funcionaria.

La jueza Sandra Heredia ha sido objeto de controversia por su papel en el proceso que involucra al exmandatario, en el que se han presentado diversas actuaciones que han generado debate público y jurídico.

Con la designación de la magistrada Jaimes, el caso entra ahora en una nueva fase procesal dentro de la jurisdicción disciplinaria, que deberá evaluar la conducta de la jueza y verificar si se ajustó a los principios de imparcialidad, transparencia y debido proceso.

La Comisión de Disciplina Judicial, encargada de investigar las faltas cometidas por jueces y magistrados, actuará conforme a los procedimientos establecidos por la ley.

Cabe mencionar que Heredia condenó, el pasado 1 de agosto, al exjefe de Estado a 12 años de prisión por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

El caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez

El pasado 21 de octubre, el expresidente Álvaro Uribe Vélez fue absuelto por el Tribunal Superior de Bogotá, que revocó la condena de 12 años de prisión impuesta en primera instancia.

Álvaro Uribe Vélez es declarado culpable por fraude procesal y soborno en actuación penal
RELACIONADO

Álvaro Uribe Vélez es declarado culpable por fraude procesal y soborno en actuación penal

Con esta decisión, Uribe recuperó su libertad plena tras un proceso judicial que se extendió durante siete años, involucró a 105 testigos y dos intentos fallidos de preclusión.

El fallo de segunda instancia, leído en una audiencia de cuatro horas, determinó que no hubo pruebas suficientes que demostraran ofrecimientos o promesas de dinero a testigos.

El tribunal también descartó la supuesta conversación entre Uribe y su abogado Diego Cadena, señalando que solo se le pidió verificar versiones sobre declaraciones en su contra.

Además, los magistrados desacreditaron los testimonios de Carlos Enrique Vélez, alias Víctor y Eurídice Cortés Velásquez, al considerar que no se comprobó el delito de soborno, y ordenaron compulsar copias para que Vélez sea investigado por presuntas irregularidades.

La magistrada María Leonor Oviedo salvó su voto, al no estar de acuerdo con la exclusión de ciertas interceptaciones telefónicas que consideraba válidas como prueba.

El caso, iniciado en 2012 tras una denuncia de Uribe contra el entonces congresista Iván Cepeda, fue asumido por la Corte Suprema en 2018, cuando el expresidente fue llamado a indagatoria. En el proceso intervinieron cinco fiscales, tres magistrados y tres jueces, además del Tribunal Superior que dictó el fallo definitivo.

