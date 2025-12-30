Ministro de Hacienda anunció nuevos impuestos a partir del 1 de enero: informe detallado

A partir del inicio de 2026, el panorama económico del país volverá a estar marcado por ajustes fiscales que impactarán directamente el bolsillo de los ciudadanos.

En el marco de la emergencia económica decretada por el Gobierno nacional, el Ministerio de Hacienda confirmó que se implementarán nuevos impuestos y aumentos tributarios para el 2026.

La medida, que será reglamentada mediante decretos en las próximas horas, contempla incrementos en gravámenes clave como el IVA, impuestos al patrimonio y una mayor carga tributaria para el sistema financiero.

Los nuevos impuestos recaudarán 11 billones de pesos, se empezarán a cobrar a partir del 1 de enero y tendrán una vigencia de un año.

¿Qué impuestos subirán con el aumento del salario mínimo 2026?

Uno de los cambios más significativos será el aumento del IVA para la mayoría de los licores y para los juegos de suerte y azar, incluidos los que operan en plataformas digitales, que pasarán a tributar una tarifa del 5% al 19 %.

A esto se suma el incremento del impuesto al consumo de cigarrillos y productos de tabaco, así como la reactivación del impuesto al patrimonio para ciertos segmentos de altos ingresos y a la sobretasa de renta a bancos.

Igualmente, las viviendas VIP subirán $29 millones. Es decir, pasarán de costar $129 millones a $157 millones. Lo mismo sucederá con las viviendas VIS que subirán $44 millones y pasarán de $192 millones a $236 millones.

¿Cómo impactarán los nuevos impuestos y el salario mínimo en el costo de vida?

El anuncio de los nuevos tributos coincide con el reciente incremento del salario mínimo, una combinación que, según analistas, podría traducirse en alzas generalizadas de precios.

Gremios como Asocapitales han advertido que el transporte público podría subir al menos 200 pesos, mientras que los alimentos y productos básicos enfrentarían mayores costos por el aumento en insumos, producción y logística.

Además, varios pagos están directamente indexados al salario mínimo, como copagos en salud, multas de tránsito, trámites notariales y aportes a la seguridad social de trabajadores independientes, lo que amplifica el impacto económico para millones de hogares.

De acuerdo con cifras del Dane, en Colombia hay cerca de 23,7 millones de personas ocupadas. Sin embargo, solo 2,4 millones reciben un salario mínimo, es decir, apenas el 10 % de los trabajadores se beneficia directamente del ajuste salarial.

En contraste, más de 11 millones de personas que ganan menos del mínimo, en su mayoría en la informalidad, no recibirán mejoras en sus ingresos, pero sí enfrentarán el encarecimiento de bienes y servicios.