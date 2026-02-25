CANAL RCN
Asofondos advierte por proyecto de ley que busca giro de más de $25 billones a Colpensiones

Asofondos expresó su preocupación por los cambios en la ley que generaría el decreto y pidió una revisión en detalle de la iniciativa,

Foto: Colpensiones

febrero 25 de 2026
La Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías (Asofondos) manifestó su preocupación por un proyecto de decreto publicado por el Ministerio de Trabajo en que busca trasladar más de 25 billones de pesos de las AFP (Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia) a Colpensiones.

Asegura Asofondos que la decisión del Gobierno Nacional haría una posible modificación de la ley. "El proyecto de decreto, contrariando lo que dice expresamente la ley 2381 de 2024, exige que las AFP, giren a Colpensiones, en 15 días después de que sea expedido en el decreto, los saldos de las cuentas de ahorro individual de estos colombianos que han aprovechado esta ventana".

Agregó que esto significa que el Gobierno Nacional podría utilizar los ahorros pensionales "de una forma que no está prevista en la ley aprobada por el Congreso".

"(...) lo cual implica que se liberarían recursos del Presupuesto General de la Nación por un monto equivalente y una afectación del ahorro pensional que se quiso preservar en la reforma pensional de la ley 2381, agravando aun más la sostenibilidad futura de esa reforma y las finanzas públicas", aseguró Andrés Velasco, presidente de Asofondos.

Recordó que con la reforma pensional se creó el fondo público pensional administrado por el Banco de la República para garantizar el pago futuro de pensiones.

"(...) tales recursos deben permanecer en los fondos de pensiones hasta el momento en que se consolide la pensión de quienes hagan uso de la oportunidad de traslado y, cuando esto suceda, esos valores deben ser trasladados al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo".

Presidente Gustavo Petro responde a Asofondos

En la red social X, el presidente Gustavo Petro aseguró que el traslado de cotizantes de fondos privados a Colpensiones se han realizado desde antes de su gobierno. Dijo que los fondos no pensionan a la mayoría de los cotizantes.

"La consecuencia en el tiempo de no aplicar la ley aprobada por el Congreso es que los fondos privados quebrarán por sí mismos".

Agregó que la ley retenida por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, "busca que no compitan los dos regímenes, de cuenta individual y de prima media, sino que se complementen en la formación de pilares, pero aún no se puede aplicar".

