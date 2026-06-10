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Atacan a tiros la fachada de la cárcel La Modelo de Barranquilla: investigan posible atentado

Los sujetos, que se movilizaban en moto, realizaron los disparos tan solo minutos después de que el director de la cárcel ingresara.

Foto: Inpec

Noticias RCN

octubre 06 de 2026
06:16 p. m.
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En la tarde de este martes 6 de octubre se registró un presunto atentado en Barranquilla. Los hechos ocurrieron a las afueras de la cárcel La Modelo, ubicada en la vía 40.

Atentado contra la cárcel La Modelo de Barranquilla

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Según versiones preliminares se trataría de un presunto atentado contra el director de la penitenciaría, pues minutos antes del ataque, había ingresado por la puerta principal.

Los delincuentes, que se movilizaban en motocicleta, realizaron tres disparos contra la fachada del establecimiento y emprendieron la huida. Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado al respecto para brindar detalles de lo que ocurrió. Sin embargo, se sabe que el ataque no dejó personas heridas.

Video: atacan a tiros la fachada de la cárcel La Modelo de Barranquilla

Imágenes conocidas por este medio y captadas por cámaras de seguridad del sector, dejan ver el momento exacto del ataque. El video revela cuando dos sujetos que se movilizaban en moto se detienen frente a la cárcel.

Segundos después, el parrillero, que porta un casco y buzo blanco, se baja de la motocicleta, intenta cruzar la vía en la que transitan varios vehículos para acercarse a la puerta principal y acciona el arma de fuego en varias oportunidades.

Mientras tanto, el conductor de la moto se adelanta unos metros esperando a su compañero. Finalmente, ambos sujetos huyen en el vehículo y salen de la escena.

Cabe mencionar que este hecho no es aislado, algunos reportes señalan que meses atrás se había registrado otro ataque contra la cárcel.

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