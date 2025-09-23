Mendigaban pidiendo productos que luego revendían: así operaba banda que explotaba niños en Medellín

Una investigación de la Fiscalía y la Policía logró desarticular una banda criminal que explotaba a niños indígenas en Medellín, revelando un entramado de explotación infantil que operó durante dos años en la ciudad.

Cayó banda criminal que usaba a menores para pedir dinero

El operativo, que culminó la semana pasada, resultó en la captura de ocho personas, en su mayoría extranjeros, acusadas de instrumentalizar a más de 900 menores.

La red criminal se especializaba en utilizar niños indígenas menores de 5 años, principalmente de la comunidad emberá, para abordar turistas en zonas concurridas como el barrio El Poblado. Los delincuentes aprovechaban el sentimiento de lástima que estos menores despertaban en los visitantes extranjeros para obtener ganancias ilícitas.

Según la investigación, los miembros de la banda instruían a los niños para pedir productos específicos, como leche de alto costo, con precios de hasta 340.000 pesos por caja.

“Con carteles en inglés van señalando que no les den plata porque el cartel no pide plata. El cartel lo que pide es leche, de alto costo”, relató el fiscal del caso.

La Fiscalía obtuvo más de 100 videos, grabaciones de agentes encubiertos, audiencias y testimonios que fueron fundamentales para la captura de los criminales. Las imágenes muestran a los miembros de la banda operando en diferentes fechas en la misma zona de El Poblado, utilizando a los menores para conseguir productos que luego revendían a las mismas farmacias.

El modus operandi de la red que explotaba menores en Medellín

La investigación también reveló la presunta complicidad de algunas droguerías en este esquema ilegal. “Vemos que ya eran alrededor de diez. Vemos cómo la parte de los farmacéuticos cambia su exhibición y que lo que se observa primero que todo en estas vitrinas son las leches y pañales de alto costo”.

RELACIONADO Capturan a red señalada de explotar a niños indígenas con fines de mendicidad en Antioquia

Tras conocer el modus operandi de la organización, las autoridades expresaron su preocupación por la gravedad de estos actos de instrumentalización de niños en condiciones vulnerables.

La investigación se ha expandido a otras ciudades del país para determinar si esta práctica de explotación de menores indígenas se replica en otros lugares. Las autoridades continúan trabajando para desmantelar completamente esta red y proteger a los niños afectados por este esquema de explotación.