Disidencias instalaron caneca con explosivos frente a una escuela de Anorí, Antioquia

En Anorí, Antioquia, disidencias de las Farc abandonaron una caneca repleta de explosivos frente a un centro de desarrollo infantil.

El indignante caso ya es materia de investigación por parte de las autoridades, que acordonaron el lugar desde ayer para poder desmantelar los artefactos.

La caneca con explosivos fue instalada a menos de 20 metros del jardín infantil ubicado en el barrio Arenal, de Anorí. Muy cerca también fue colgada una bandera alusiva a las disidencias de las Farc.

Disidencias ya habían atacado la base militar de Anorí

En consecuencia, los menores tuvieron que ser desalojados y se alertó a la comunidad por una posible detonación.

José Edilberto Lesmes, director operativo de Seguridad de Antioquia, confirmó que de la caneca pendían algunos cables, por lo que se tuvo que llamar a unidades de Antiexplosivos para que atendieran la situación.

La caneca, pintada con los colores de Colombia, fue instalada junto a una bandera de las disidencias, luego de que este mismo grupo criminal atacara la base militar La Montañita, a mediados de esta semana.

32 familias desplazadas de Amalfi llegaron a Anorí

A la vez que se registran estas intimidaciones a la población civil, Anorí se ha convertido en refugio de 32 familias desplazadas por la violencia de la vereda Los Toros, en Amalfi.

Justo allí fue donde el frente 36 de las disidencias de Calarcá perpetraron el brutal ataque contra un helicóptero de la Policía, que dejó como resultado 13 uniformados asesinados.

Como medida preventiva, las autoridades de Anorí impusieron un toque de queda nocturno y prohibieron la circulación de motos con parrillero entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana.

La medida regirá durante todo este fin de semana.