CANAL RCN
Colombia Video

Disidencias instalaron caneca con explosivos frente a una escuela de Anorí, Antioquia

Las autoridades impusieron toque de queda y restricción de parrillero en moto durante este fin de semana.

Noticias RCN

septiembre 20 de 2025
05:33 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En Anorí, Antioquia, disidencias de las Farc abandonaron una caneca repleta de explosivos frente a un centro de desarrollo infantil.

El indignante caso ya es materia de investigación por parte de las autoridades, que acordonaron el lugar desde ayer para poder desmantelar los artefactos.

Desgarrador: menores de 15 y 17 años murieron al caer en un campo minado en Anorí, Antioquia
RELACIONADO

Desgarrador: menores de 15 y 17 años murieron al caer en un campo minado en Anorí, Antioquia

La caneca con explosivos fue instalada a menos de 20 metros del jardín infantil ubicado en el barrio Arenal, de Anorí. Muy cerca también fue colgada una bandera alusiva a las disidencias de las Farc.

Disidencias ya habían atacado la base militar de Anorí

En consecuencia, los menores tuvieron que ser desalojados y se alertó a la comunidad por una posible detonación.

José Edilberto Lesmes, director operativo de Seguridad de Antioquia, confirmó que de la caneca pendían algunos cables, por lo que se tuvo que llamar a unidades de Antiexplosivos para que atendieran la situación.

 

Cayó disidente de las Farc responsable del ataque contra policías ocurrido en Amalfi
RELACIONADO

Cayó disidente de las Farc responsable del ataque contra policías ocurrido en Amalfi

La caneca, pintada con los colores de Colombia, fue instalada junto a una bandera de las disidencias, luego de que este mismo grupo criminal atacara la base militar La Montañita, a mediados de esta semana.

32 familias desplazadas de Amalfi llegaron a Anorí

A la vez que se registran estas intimidaciones a la población civil, Anorí se ha convertido en refugio de 32 familias desplazadas por la violencia de la vereda Los Toros, en Amalfi.

Justo allí fue donde el frente 36 de las disidencias de Calarcá perpetraron el brutal ataque contra un helicóptero de la Policía, que dejó como resultado 13 uniformados asesinados.

Como medida preventiva, las autoridades de Anorí impusieron un toque de queda nocturno y prohibieron la circulación de motos con parrillero entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana.

La medida regirá durante todo este fin de semana.

Un soldado muerto y otro herido dejó enfrentamiento con disidencias en Buga, Valle
RELACIONADO

Un soldado muerto y otro herido dejó enfrentamiento con disidencias en Buga, Valle

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Inició el Bienal Internacional de Arte y Ciudad de Bogotá 2025

Bogotá

Punto final para ladrones que eran el terror de las droguerías en Bogotá: así cayeron

Valle del Cauca

Capturan a cabecilla criminal que torturó a su hijastro de 7 años: esto se sabe

Otras Noticias

Atlético Nacional

Javier Galdolfi rompió el silencio tras salir de Atlético Nacional: mensaje a jugadores y directivos

Javier Gandolfi se despidió de Atlético Nacional con un emotivo mensaje a jugadores, directivos e hinchas.

Ciberseguridad

¿Qué se sabe del ciberataque que retrasó cientos de vuelos en varios países de Europa?

La compañía estadounidense Collins Aerospace, que provee sistemas de facturación y embarque en gran parte de las terminales aéreas en Europa, registró una interrupción cibernética de origen desconocido.

Artistas

La insólita razón por la que cancelaron conciertos de Gilberto Santa Rosa en Colombia

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy 20 de septiembre de 2025: número y signo ganador del último sorteo

Alimentos

Estos son los mejores alimentos para aumentar la felicidad, según la IA