“Atacándome a mí no me afectan a mí sino a quien dicen amar”: el dardo de Laura Sarabia en entrevista con Noticias RCN

La canciller Laura Sarabia habló con el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, sobre distintos temas; unos de actualidad nacional, y otros un poco más personales.

Entre los primeros se refirió a su relación con la vicepresidenta Francia Márquez, de igual forma a la investigación disciplinaria que abrió el Ministerio de Relaciones Exteriores contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, y su relación con el escándalo por un entramado de corrupción en el sector salud. Pero también habló sobre su estado actual, refiriéndose a los contradictores de su gestión.

¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente?

“Trato que la desesperanza no me venza y ojalá que no nos venza a ningún colombiano. Y frente a este tema y frente a los otros, yo sé que tengo mucha oposición".

"Tengo oposición de contradictores en el Gobierno y en el mismo proyecto que consideran que yo soy un extraño y que no merezco estar donde estoy”.

Además, lanzó un contundente dardo en medio de la conversación:

Atacándome a mí no me afecta a mí, sino afecta a quien dicen amar, entonces eso es, y eso es lo que realmente puedo decir

También hizo énfasis en su vida personal, y en lo que le ha costado a su familia el papel que ha desempeñado en el gobierno del presidente Gustavo Petro.

"Tengo un motorcito que se llama Alejandro y que todos los días me levanto por él y porque él tenga un mejor país, y porque esté muy orgulloso de su mamá. Que sepa que vale la pena no tener a su mamá todo el tiempo”.