Laura Sarabia responde sobre su conexión con el escándalo de la salud en Colombia

Laura Sarabia, la ahora canciller de Colombia, habló con Noticias RCN, entre otras cosas, sobre el escándalo en el país por el entramado de corrupción en el sector de la salud.

La W Radio publicaron una denuncia en relación con un entramado de corrupción que tiene que ver con el sector de la salud y con unas IPS en particular. Hablaron de un partido político: el Partido de la U, y hablaron de distintas personas, entre ellas Laura Sarabia, en el marco de esa investigación.

La ministra de Relaciones Exteriores respondió en conversación con el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, sobre dichos señalamientos.

¿Qué conexión tiene usted con un entramado de corrupción en el sector de la salud?

“Pues agradezco que sacaras el elefante de la habitación, y frente a eso quiero hacer varias apreciaciones. Una, que como ha pasado con el nombramiento y la salida de muchos funcionarios del Gobierno, la salida del superintendente Luis Carlos Leal no tuvo ninguna influencia ni participación de mi parte. Fue una decisión netamente del presidente Gustavo Petro”.

“Adicional a eso, que el nombramiento de Mauricio Marín en la Fiduprevisora tampoco tuvo ninguna participación ni influencia de mi parte, y que mi relación con Mauricio Marín fue netamente institucional, y de ahí al momento de su salida de la Fiduprevisora nunca me he tenido una relación adicional”.

“Puedo afirmar que ni he participado ni tengo conversaciones con el Grupo Patria. Nunca he tenido participación o movimientos frente a las IPS mencionadas, no las conozco”.

“Yo le pedía al superintendente Leal que si en alguna oportunidad yo le pedí información sobre algún proceso, o le pedí frenar alguna investigación, y él mismo fue muy tajante y me dijo no, nunca”.

¿Hay constancia de que le preguntó y él le contestó eso?

“Claro, tenemos conversaciones y demás y que podemos fácilmente hacer toda la trazabilidad. Y así mismo le decía: yo, Laura Sarabia, en algún momento le dije por favor nombre de este interventor, o por favor, esta es una persona recomendada. Nunca lo hice”.

Entonces ¿por qué sale su nombre?

Usted lo ha dicho, fuentes. Lastimosamente en este caso, y como ha pasado en otros, he sido víctima de fuentes sin rostro, sin nombre, fuentes anónimas, sin ninguna prueba, pero sí, eso sí, fuentes con agenda, del resto ni una sola prueba y lastimosamente en eso hemos quedado, en simplemente alguien me dijo, alguien me contó y creo realmente que necesitamos que más que rumores, realmente las investigaciones puedan tener pruebas, y que estas fuentes realmente puedan entregar todos los argumentos y todas las veracidades de cualquier hecho de corrupción”.

¿Si la Fiscalía abre una investigación usted estaría dispuesta a comparecer?

“Así lo he hecho. Siempre, ante las autoridades, incluso a cualquier persona que me ha citado, he ido y así lo seguiré haciendo”.

¿Usted le puede decir al país que nunca ha enviado hojas de vida recomendando interventores al entonces superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, ni usted, ni a través de terceros?

“Yo le puedo decir tanto al superintendente Leal como a la opinión pública que jamás el superintendente recibió de mi parte, ni por interpuesta persona, una recomendación de interventores. Jamás existió una comunicación o una instrucción mía, y al contrario, quisiera hacer una mención y es, precisamente porque en estos dos escenarios de ser funcionario público aparecen muchos de es que yo hablé, es que a mí me mandó, o el famoso es que yo hablo en nombre de Laura Sarabia, yo saqué una resolución e hice una comunicación a todos los ministros, incluso funcionarios dentro del Departamento Administrativo de la Presidencia, y decía es que ‘nadie, absolutamente nadie, está autorizado a hablar en mi nombre. Puede ser cualquier persona, cada persona y cada instrucción la doy personalmente yo, entonces eso lo puedo decir con la frente en alto y con la total tranquilidad tanto frente al superintendente Leal, como el ministro de Salud, incluso el presidente”

“Hubo una reunión entre el ministro de Salud, el entonces superintendente, y la misma persona que el superintendente hoy menciona, y yo le dije: explíquele al presidente cuál fue el proceso”.

Al parecer no le han contado a un colega suyo que es Gustavo Bolívar, que la ha cuestionado públicamente también

“Yo ahí sí como diría el presidente, cada uno está en su agenda y hoy mi agenda es la internacional”.