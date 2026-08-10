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Colombia

Atacó brutalmente con un cuchillo a tres de sus tíos en una casa, en pleno centro de Aguachica

El presunto agresor fue capturado en flagrancia por la Policía. En medio del ataque el hombre resultó herido en una de sus manos.

Atacó a cuchillo a su esposa, su suegra y a una cuñada en Aguachica
Foto: captura de video suministrado a Noticias RCN.

Yhonay Díaz

octubre 08 de 2026
07:48 p. m.
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Un brutal episodio de violencia intrafamiliar se registró en las últimas horas en el centro de Aguachica, cuando un hombre atacó salvajemente con un puñal a tres miembros de su familia, dos tías y un tío.

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El atroz hecho ocurrió en la carrera 11, entre calles 5ta y 6ta, en inmediaciones del antiguo Cine, donde el agresor arremetió sin piedad contra sus tres tíos, causándoles múltiples heridas con arma blanca.

De acuerdo con la información conocida por Noticias RCN, de las dos mujeres y el hombre resultaron heridos, así como el agresor, en uno de sus miembros superiores.

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Capturaron en flagrancia al joven que atacó a sus tres tíos

Los vecinos y testigos alertaron a las autoridades. Uniformados de la Policía llegaron al lugar de los hechos y lograron capturar en flagrancia al presunto responsable, evitando una tragedia.

El detenido fue presentado a la Fiscalía, donde deberá responder por los delitos de tentativa de feminicidio y lesiones personales agravadas.

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¿Qué pasó con los tres tíos heridos del agresor?

Las tres personas agredidas fueron trasladadas de emergencia a centros asistenciales de Aguachica, donde reciben atención médica especializada.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado el estado de salud de las víctimas; dos de ellas resultaron heridas por arma blanca.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los motivos que desencadenaron este brutal ataque.

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