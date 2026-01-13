Menor secuestrada por las disidencias fue obligada a enviar un mensaje de terror a los niños en el Catatumbo

En medio de los desplazamientos masivos por enfrentamientos entre las Disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el Catatumbo, una niña de 12 años fue secuestrada junto a su madre y obligada a enviar un mensaje de terror a los menores en la región.

Mientras jugaba junto a su madre en el municipio de Tibú, fueron abordadas por integrantes de las disidencias y estuvieron en cautiverio durante al menos una semana.

Durante ese tiempo, la menor fue obligada a grabar un video en el que no solo narró los horrores del secuestro, también fue utilizada para enviar un mensaje a los niños del Catatumbo:

“Me agarran a mí sola en el parque y me llevan para Paloquemao’ y me dicen que la misión mía era tomar una foto y, si no lo hacía, lo iba a pagar (…) se aprovecharon de mi niñez y de mi inocencia para enviarles un mensaje a los niños del Catatumbo”.

Defensora del Pueblo advierte que no hay voluntad de paz:

A pesar de que el ELN y las Disidencias han intentado hablar de mesas de paz, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, desestimó cualquier acercamiento que no tenga una intención de paz real.

Junto con la Comisión Humanitaria del Catatumbo, la Misión de Verificación de la ONU y la Diócesis de Tibú realizaron un recorrido por las zonas más afectadas por el recrudecimiento de la violencia en las últimas semanas, para verificar la situación humanitaria de sus habitantes y entregar ayudas.

Según dijo, tanto “el frente 33 de las disidencias de Calarcá, que está en negociaciones de paz con el Gobierno, así como el ELN, siguen disputándose el territorio sin piedad alguna por los impactos en la población civil”.

El uso permanente de drones, las minas antipersonal y el secuestro mantienen confinados a algunos de sus habitantes, han desplazado a otros tantos e impiden a los niños continuar sus estudios.