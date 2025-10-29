CANAL RCN
Colombia Video

Ataque con drones en Cauca dejó cuatro menores heridos y varias casas destruidas: ¿qué pasó?

La estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, sería la responsable del violento atentado.

Noticias RCN

octubre 29 de 2025
10:57 a. m.
En Cauca, nuevamente la población quedó en medio de un ataque armado, esta vez ejecutado con drones cargados con explosivos.

En la vereda La Hacienda, en el municipio de Argelia, cuatro niños resultaron heridos luego de que artefactos lanzados desde el aire impactaran en la zona donde las tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA) realizaban operaciones militares contra la estructura Carlos Patiño, uno de los frentes de las disidencias de las Farc.

¿Qué se sabe del ataque con drones en Cauca?

El hecho se registró el día martes 29 de octubre, alrededor de las cinco de la tarde, cuando los uniformados del Ejército adelantaban acciones de control en la zona rural de Argelia, donde se tiene confirmada la presencia del grupo armado residual.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los explosivos fueron lanzados desde drones que sobrevolaban el área, provocando una serie de detonaciones que alcanzaron viviendas cercanas, dejando como saldo ocho personas heridas, entre ellas cuatro menores de edad.

Ataque con drones en Cauca dejó cuatro menores heridos

Los niños, de entre 13 y 15 años, se encontraban en las inmediaciones del lugar cuando uno de los artefactos explotó, causándoles heridas de distinta consideración.

Junto a ellos, otros cuatro adultos también resultaron lesionados por la onda expansiva y los fragmentos de los explosivos. Las víctimas fueron atendidas por personal médico y trasladadas a centros asistenciales, donde permanecen bajo observación.

Las autoridades reportaron que, además de los heridos, varias viviendas resultaron averiadas por las explosiones.

Finalmente, cabe mencionar que, según cifras oficiales, en todo el país se han registrado 245 ataques de este tipo en lo que va del año. Estos hechos han dejado un saldo de 12 civiles heridos, 16 militares asesinados, 153 militares heridos, 21 policías lesionados y dos uniformados muertos.

