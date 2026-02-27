CANAL RCN
Colombia

ELN atacó con ráfagas de armamento pesado la estación de Policía de Río de Oro: un uniformado murió

El uniformado fue herido, intentaron trasladarlo y nuevos disparos impidieron la remisión antes de su muerte.

Ataque de la guerrilla a estación de Río de Oro
Foto: Noticias RCN

Noticias RCN

febrero 27 de 2026
01:11 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una violenta arremetida armada se registró en el municipio de Río de Oro, en Cesar.

La estación de Policía fue atacada por presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional, quienes se habrían apostado en una zona residencial para lanzar ráfagas con armamento pesado contra los uniformados.

"El primero que se duerme, se muere": el reto que en una semana ya ha dejado a 8 menores intoxicadas en San Gil
RELACIONADO

"El primero que se duerme, se muere": el reto que en una semana ya ha dejado a 8 menores intoxicadas en San Gil

El hostigamiento desató un intercambio de disparos y dejó como saldo la muerte de un subintendente de 36 años.

Ataque del ELN a estación de Policía de Río de Oro, Cesar

Según la información conocida, los presuntos guerrilleros se ubicaron detrás de las viviendas del barrio Los Cristales y desde allí iniciaron el ataque contra la estación policial.

Las ráfagas de disparos con armamento pesado obligaron a los uniformados a responder, generando un fuerte enfrentamiento.

Policía murió en medio de enfrentamiento armado con el ELN en Río de Oro

En medio del cruce de disparos, un patrullero resultó gravemente herido. Con ayuda de la comunidad, fue evacuado y trasladado al hospital local de Río de Oro para recibir atención médica de urgencia.

VIDEO | Camioneta arrolló sin freno a dos fleteros armados mientras cometían un hurto millonario en Bogotá
RELACIONADO

VIDEO | Camioneta arrolló sin freno a dos fleteros armados mientras cometían un hurto millonario en Bogotá

El estado del uniformado era crítico. Cuando el equipo médico se disponía a remitirlo al Hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña, los presuntos subversivos volvieron a disparar contra la estación, situación que impidió el traslado inmediato del herido.

Minutos después se confirmó su fallecimiento.

¿Quién era el policía que murió tras enfrentamientos con el ELN en Río de Oro?

La víctima fue identificada como el subintendente Jorge Luis Taborda Chamorro, de 36 años de edad, natural de Bosconia. El uniformado había resultado gravemente lesionado durante el hostigamiento y murió tras ser llevado al centro asistencial.

Las autoridades ya confirmaron el deceso del subintendente, ocurrido luego del ataque atribuido a presuntos guerrilleros del ELN contra la estación de Policía de Río de Oro.

Conductor en Cajicá pasó varias veces su camión sobre un perrito hasta matarlo: todo quedó en video
RELACIONADO

Conductor en Cajicá pasó varias veces su camión sobre un perrito hasta matarlo: todo quedó en video

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

UNGRD

Le ponen fecha a la audiencia preparatoria de juicio a Iván Name y Andrés Calle por caso UNGRD

Putumayo

Organización de narcotráfico transnacional fue desmantelada en Putumayo: operaba en la frontera con Ecuador

Santander

"El primero que se duerme, se muere": el reto que en una semana ya ha dejado a 8 menores intoxicadas en San Gil

Otras Noticias

Medellín

Nueva sede de YMCA en Medellín: impulso al liderazgo juvenil

La histórica organización internacional YMCA abre las puertas de su renovada sede en San Javier, en la Comuna 13 de Medellín, marcando un hito para el desarrollo social de la capital antioqueña.

Subsidios

Colombianos tendrán nuevo operador de pagos para subsidios: así serán las transferencias

Estos serán los nuevos operadores del pago que tendrán los colombianos.

América de Cali

América de Cali anunciaría delantero ex Atlético Nacional

Estados Unidos

Aeropuerto de EEUU desmiente que vaya a prohibir a sus pasajeros viajar en pijama

EPS

¿Camino a estatizar la salud? Gobierno ordena volver pública la Nueva EPS y trasladar cerca de 6 millones de usuarios