ELN atacó con ráfagas de armamento pesado la estación de Policía de Río de Oro: un uniformado murió

Una violenta arremetida armada se registró en el municipio de Río de Oro, en Cesar.

La estación de Policía fue atacada por presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional, quienes se habrían apostado en una zona residencial para lanzar ráfagas con armamento pesado contra los uniformados.

El hostigamiento desató un intercambio de disparos y dejó como saldo la muerte de un subintendente de 36 años.

Ataque del ELN a estación de Policía de Río de Oro, Cesar

Según la información conocida, los presuntos guerrilleros se ubicaron detrás de las viviendas del barrio Los Cristales y desde allí iniciaron el ataque contra la estación policial.

Las ráfagas de disparos con armamento pesado obligaron a los uniformados a responder, generando un fuerte enfrentamiento.

Policía murió en medio de enfrentamiento armado con el ELN en Río de Oro

En medio del cruce de disparos, un patrullero resultó gravemente herido. Con ayuda de la comunidad, fue evacuado y trasladado al hospital local de Río de Oro para recibir atención médica de urgencia.

El estado del uniformado era crítico. Cuando el equipo médico se disponía a remitirlo al Hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña, los presuntos subversivos volvieron a disparar contra la estación, situación que impidió el traslado inmediato del herido.

Minutos después se confirmó su fallecimiento.

¿Quién era el policía que murió tras enfrentamientos con el ELN en Río de Oro?

La víctima fue identificada como el subintendente Jorge Luis Taborda Chamorro, de 36 años de edad, natural de Bosconia. El uniformado había resultado gravemente lesionado durante el hostigamiento y murió tras ser llevado al centro asistencial.

Las autoridades ya confirmaron el deceso del subintendente, ocurrido luego del ataque atribuido a presuntos guerrilleros del ELN contra la estación de Policía de Río de Oro.