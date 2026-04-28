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Sicarios atacan a familia extranjera en Puerto Colombia: le dispararon a bebé de 20 días

Dos hombres en moto dispararon contra una vivienda en el Atlántico; autoridades ofrecen hasta $40 millones por información que permita capturarlos.

Noticias RCN

abril 28 de 2026
12:29 p. m.
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Un ataque sicarial ocurrido en Puerto Colombia dejó gravemente herida a una familia de ciudadanos extranjeros, entre ellos una bebé de apenas 20 días de nacida. El hecho se registró en una vivienda donde las víctimas se encontraban al momento del atentado.

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Según el reporte de las autoridades, dos sujetos que se movilizaban en motocicleta llegaron hasta el lugar. El parrillero descendió y abrió fuego de manera indiscriminada contra la familia, sin necesidad de ingresar a la vivienda, generando una escena de extrema violencia.

El hombre, de 32 años, recibió cuatro impactos de bala, mientras que su esposa, de 25 años, resultó herida con un disparo. La situación más crítica es la de la menor, quien recibió dos impactos de bala y permanece en delicado estado de salud.

¿Qué acciones tomaron las autoridades tras el atentado?

Tras el ataque, la administración local y departamental activaron un plan de respuesta para ubicar a los responsables. El secretario de gobierno del Atlántico, Winston Varela, confirmó medidas inmediatas.

El funcionario anunció una recompensa de hasta 40 millones de pesos para quienes entreguen información que permita la identificación, captura y judicialización de los responsables del atentado.

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