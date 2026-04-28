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Cámara de Comercio del Cauca alerta sobre crisis económica tras atentados

La dirigente gremial advirtió que los atentados no solo afectan la infraestructura y la movilidad, sino que golpean directamente a comerciantes.

Noticias RCN

abril 28 de 2026
12:08 p. m.
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Tras los 26 ataques armados en dos días que dejaron 20 víctimas fatales en el Cauca y Valle del Cauca, el sector empresarial enfrenta un panorama devastador.

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“No hemos acabado de enterrar a los muertos y de ver el caos en el que está el departamento”, lamentó Ana Fernanda Muñoz, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio del Cauca, al describir el impacto de la violencia en la economía regional.

La dirigente gremial advirtió que los atentados no solo afectan la infraestructura y la movilidad, sino que golpean directamente a comerciantes, transportadores, agricultores y empresarios de turismo. “Esto es una escalada monstruosa”, señaló, recordando que los ataques se extendieron a municipios como Argelia y Corinto.

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Turismo y transporte, los sectores más golpeados

Muñoz subrayó que el turismo es el sector más perjudicado: “La gente no quiere venir al Cauca, nos volvemos paisaje y esperar a que vuelva a presentarse otro evento”.

La notificación del gobierno de Estados Unidos recomendando no viajar al Valle ni al Cauca agravó la situación, frenando proyectos de turismo indígena y afro, así como actividades de aventura en municipios como Silvia, El Tambo y Balboa.

El transporte de carga también registra pérdidas millonarias. Transcarga cuantificó daños por más de 5.230 millones de pesos en vehículos incinerados y sobrecostos operativos.

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Colfecar, la federación de transportadores, advirtió que algunas empresas evalúan retirarse del departamento. “Nuestros empresarios tienen que pagar a veces dos días de flete porque los transportadores no quieren entrar al Cauca”, explicó Muñoz.

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